한성숙 청문회 시작부터 공방…野 "증인없는 맹탕 청문회" vs 與 "정쟁 공세"

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국민의힘, 증인 불채택·자료 부실 제출 문제 제기

민주 "후보자 무관 자료·과도한 요구 많아"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회가 25일 시작부터 자료 제출과 증인 채택 문제를 둘러싼 여야 공방으로 달아올랐다.

국민의힘은 증인·참고인 없는 청문회가 됐다며 "맹탕 청문회"라고 비판했고, 더불어민주당은 야당의 자료·증인 요구가 후보자 검증을 넘어 정쟁성 공세로 흐르고 있다고 맞섰다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

◆ 국민의힘 "증인 없는 맹탕 청문회…검증권 무력화"

강승규 국민의힘 의원은 이날 국회에서 열린 한 후보자 인사청문회 의사진행발언에서 "이번 청문회가 증인도 참고인도 없는 맹탕 청문회로 전락한 것에 강력한 유감을 표한다"고 밝혔다.

그는 한 후보자의 성남FC 뇌물 공여 의혹과 '모두의 창업' 관련 정보 유출 사고 등을 거론하며 "증인이 없다면 투명한 자료 제출로 실체적 진실을 밝혀야 하는데 이 또한 거부당하고 있다"고 주장했다.

김희정 국민의힘 의원은 한 후보자의 양평군 농지법 위반 의혹과 가족회사 관련 자료 제출 문제를 제기했다.

김 의원은 "후보자 소유 양평군 농지에 대한 농지법 위반이나 원상복구 명령을 받은 적이 있는지 물었더니 해당 사항 없다는 답이 왔다"며 "시설물을 설치한 사실이 있는지 물었는데도 해당 사항 없다는 답이 왔다"고 주장했다.

김 의원은 "실제 자료 제출 안에 모순이 있는 점은 오늘 회의 중 반드시 다시 제출해야 한다"고 했다.

조정훈 국민의힘 의원은 "본인이 네이버 유럽 사업 개발에 재직하고 있는 동안 어떤 업무를 주로 했는지 묻는데 관련 자료가 없다고 하는 것이 말이 되느냐"며 "태도의 문제이고 성의의 문제"라고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

◆ 민주당 "성남FC 증인은 정쟁용…무리한 자료 요구 많아"

민주당은 국민의힘의 증인·자료 요구가 과도하다고 반박했다. 김한규 민주당 의원은 "이재명 대통령을 끌어들여 정쟁의 장을 만들 성남FC 관련 증인들을 제외하고는 대부분 수용할 수 있다고 했다"며 "국민의힘은 야당이 요구한 증인과 감정인들이 모두 수용돼야만 의미가 있다는 입장을 고수하고 있어 협의가 되지 않았다"고 말했다.

김 의원은 자료 요구에 대해서도 "한성숙 후보자와 관련 없는 선관위 관련 자료 요청이 가득했다"며 "30년간 헌혈 내역을 어떻게 준비하느냐. 고등학교 성적은 왜 필요하냐"고 지적했다.

백승아 민주당 의원은 야당의 자료 제출률 문제 제기에 대해 "자료를 받았지만 개인정보 보호, 제3자 권리, 민간기업 영업비밀, 기관의 자료 부존재 등의 사유로 제출이 제한된 것까지 모두 거부로 계산한 것인가"라고 반박했다.

이어 "내가 원하는 방식의 답변이 아니라고 해서 다 실답변으로 몰아가는 것은 바람직한 태도가 아니다"라며 "오히려 국회 인사청문회의 권위를 스스로 낮추는 것"이라고 비판했다.

최혁진 의원도 "최근 30년간 헌혈 내역, 20년간 후보자 근로계약서 및 용역계약서, 20년간 신용카드·체크카드 사용 내역 일체를 내놓으라는 것이 총리 후보자에게 요구할 만한 자료인지 납득할 수 없다"고 비판했다.

최 의원은 조 의원의 네이버 관련 자료 요구를 두고 "기업 정보에 해당한다"며 "후보자가 그런 부분에 대해 얘기하지 않는 것이 맞다"고 반박했다.

최 의원은 "공공기관도 아니고 민간기업을 우리가 들여다보면 되겠느냐"며 "기업 출신 전문가를 영입해 국가 시스템을 개혁하겠다는 청문회 자리에서 왜 기업 털기를 하느냐"고 비판했다.

백혜련 국무총리 인사청문특위 위원장은 "후보자는 청문위원들이 요구하는 자료가 제출할 수 있는 부분이라면 청문회 중에라도 적극적으로 제출해 달라"고 했다. 다만 "실제로 너무 무리한 자료 요구도 있는 것 같다"며 자료 요구 범위를 조정해 달라고 당부했다.

oneway@newspim.com