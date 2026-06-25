인천 장마철 대비 우수저류시설 2곳 조기 운영…간석동·석남도시숲공원

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인천 남동구의 우수저류시설 [사진=인천시 남동구]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 장마철 집중호우에 대비해 남동구 간석동과 서구 석남녹지도시숲공원에 조성 중인 우수저류시설 2곳을 조기 운영한다고 25일 밝혔다.

우수저류시설은 폭우 때 한꺼번에 유입되는 빗물을 임시 저장해 배수시설의 부담을 줄이고 도시 침수를 예방하는 시설이다.

시는 이들 시설은 올해 하반기 준공 예정이지만 시민 안전 확보를 위해 저류조 공사를 이달 말까지 우선 마무리하고 장마철부터 시범 운영에 들어갈 계획이라고 설명했다.

간석동 저류시설은 2만5000t, 석남녹지도시숲공원 저류시설은 3만8000t 규모로 시간당 90mm 수준의 집중호우에도 대응할 수 있도록 조성됐다.

시는 이들 시설 조기 운영으로 장마철 인근 주택가와 상가, 도로의 침수 피해를 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

현재 인천지역에는 우수저류시설 14곳이 운영 중이며 이들 2곳을 포함해 모두 4곳이 공사 또는 설계 단계에 있다.

인천시 관계자는 "반복되는 침수로부터 시민의 안전과 재산을 보호하고, 장마철 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com