DB생명, 글로벌금융판매와 '완전판매 실천 캠페인' 실시

AI 핵심 요약beta
- DB생명은 23일 글로벌금융판매서 캠페인했다.
- 완전판매 문화 확산과 소비자보호 정착을 노렸다.
- 현장 교육·결의문·서명으로 실천 의지를 다졌다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB생명은 지난 23일 글로벌금융판매 OSK총괄본부에서 금융소비자보호 문화 확산을 위한 '완전판매 문화 실천 캠페인'을 실시했다고 25일 밝혔다.
DB생명과 글로벌금융판매는 지난 2023년 3월 제휴 GA 가운데 처음으로 금융소비자보호를 위한 업무협약을 체결한 바 있다.
이번 캠페인은 본점 부서 간 협약에서 한 걸음 더 나아가 영업 현장을 중심으로 금융소비자보호와 완전판매 문화를 정착시키기 위해 마련됐다. DB생명 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)인 김영 본부장이 경남 진주에 위치한 글로벌금융판매 OSK총괄본부를 직접 찾아 캠페인을 진행했다.
이날 DB생명은 현장에서 활동하는 설계사들의 노고를 격려하고, 현장 맞춤형 핵심 완전판매 교육을 실시했다. 이어 설계사 대표가 완전판매 다짐 결의문을 낭독했으며, 전 지사원이 참여하는 서명 캠페인을 통해 실천 의지를 다졌다.
김영 DB생명 CCO 본부장은 "고객과 가장 먼저, 그리고 가장 가까이서 만나는 영업 현장 설계사들의 완전판매 실천 의지가 소비자보호의 첫걸음"이라며 "앞으로도 제휴 GA와의 동반 성장과 상생을 위해 현장 중심의 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com