하나카드, '제3회 VIP 손님 초청 프로암 행사''개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나카드는 지난 23일 하나금융그룹 VIP 고객들과 함께하는 '제3회 하나카드 VIP손님 초청 프로암 행사'를 진행했다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 경기도 고양시 킨텍스 PBA 라운지에서 하나은행과 하나카드 등 하나금융그룹의 VIP 손님을 초청해 진행됐다. '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'이라는 그룹 모토에 맞춰 '손님과 함께하는 구단'을 만들기 위해 2024년 처음 시작된 프로암 행사는 올해로 3회째를 맞이했다.

하나카드 임직원들과 하나페이 프로당구단 선수들, 그리고 초청된 하나금융그룹 VIP 손님들이 지난 23일 경기 고양시 킨텍스 PBA 라운지에서 열린 '제3회 하나카드 VIP손님 초청 프로암 행사'를 마친 뒤 단체 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=하나카드]

행사에는 PBA 리그의 김병호, 김가영 등 하나카드 하나페이 소속 선수 6명과 이충복, 김보미, 정수빈 등 동일 리그 소속 선수 3명을 포함해 총 9명의 프로 선수가 초청됐다. 초청된 27명의 VIP 고객들은 1대 3 개인 레슨, 조별 미니 게임, 난구 풀이 기술 시연, 선수들과의 대화 등 다양한 세션을 수행했다.

지난 2022년 창단해 5번째 시즌을 맞이한 하나카드 하나페이 프로당구단은 지난 4개 시즌 동안 PBA 팀리그 우승 2회, 개인 토너먼트 대회 우승 19회 등의 성적을 기록한 바 있다.

아울러 이번 시즌을 앞두고 한슬기, 한지승 프로를 새로 영입하며 전력을 보강한 하나페이 프로당구단은 내달 5일 개막하는 2026-27시즌 팀리그에 출전할 예정이다.

하나카드 하나페이 프로당구단 구단주인 성영수 대표이사는 "구단과 하나금융그룹을 성원해 주는 고객들과 함께 소통하는 자리를 갖게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 고객과 공감할 수 있는 소통 행사를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com