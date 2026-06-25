하나증권, 초고액자산가 대상 프리미엄 서비스 'THE H1 W' 오픈

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창업·가업승계 결합한 프리미엄 패밀리오피스 서비스 제공

현대백화점 목동점 내 위치…카페라운지 등 손님 대상 프라이빗 공간 운영

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 25일 서울 양천구 현대백화점 목동점 6층에 WM, IB, S&T 등 각 부문 역량을 집결한 종합자산관리 서비스를 제공하는 THE H1 W를 신규 오픈했다고 밝혔다.

하나증권에 따르면 지난 23일 진행된 개점 기념 행사에는 강성묵 하나증권 대표이사와 김창섭 현대백화점 부사장을 포함한 임직원 등 20여 명이 참석했다.

THE H1 W는 현대백화점 VIP(쟈스민 손님) 손님 등을 대상으로 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 프리미엄 금융센터다. 하나증권은 THE H1 W에서 주식, 채권 등 자산관리 서비스는 물론, NEW 패밀리오피스 인수창업 서비스 등을 선보일 계획이다.

강성묵 하나증권 대표이사(왼쪽 네 번째)와 김창섭 현대백화점 부사장(오른쪽 세 번째)이 개점 기념행사에 참여해 임직원, 주요 손님 등과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=하나증권]

해당 서비스는 기존 증여, 상속 중심의 자산 승계 방식에서 나아가 자녀의 창업지원을 통해 새로운 방식의 가업승계 서비스를 제공하는 패밀리오피스 솔루션이다. 하나증권은 NEW 패밀리오피스 인수창업 서비스를 통해 정부지원금 유치부터 벤처캐피탈 연계 등까지 가업 이전과 차세대 경영자 육성을 지원할 예정이다.

하나증권 THE H1 W는 현대백화점 문화센터와 VIP채널을 활용한 금융 세미나와 문화 프로그램 등도 운영할 계획이다. 카페라운지 등 손님 대상 프라이빗 공간을 운영하고 현대백화점 앱을 통한 접점을 확대하는 등 일상 속에서 금융 서비스 경험을 늘려갈 예정이다.

강성묵 대표이사는 "THE H1 W는 금융상품 경쟁력과 프리미엄 손님 채널, 차별화된 패밀리오피스 서비스를 결합한 새로운 자산관리 플랫폼"이라며 "손님의 자산 증식과 가업승계, 차세대 성장까지 지원하며 일상 속에서 차별화된 금융 서비스를 경험하실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김창섭 부사장은 "금융과 유통이 결합한 새로운 모델로 현대백화점 VIP 고객 등에게 색다른 경험을 제공할 것으로 보인다"며 "앞으로도 고객에게 도움을 드릴 수 있는 다양한 협업 서비스 등을 선보일 것"이라고 전했다.

rkgml925@newspim.com