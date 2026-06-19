하나증권·산업은행, 기업정보 협력 MOU 체결

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하나증권 리서치 보고서 산업은행 시스템에 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 19일 서울 여의도 한국산업은행 본점에서 산업은행과 기업·산업정보 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 산업은행의 기업금융 업무에 민간 자본시장의 분석 자료를 활용해 산업 분석과 기업 평가를 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 하나증권은 리서치센터가 발간하는 기업 및 산업 분석 보고서를 산업은행의 기업혁신지원시스템에 제공한다. 해당 자료는 산업은행 임직원이 여신 및 투자 심사, 기술·산업 분석 등 기업금융 업무를 수행하는 과정에서 참고자료로 활용될 예정이다.

[사진=하나증권]

하나증권은 국내외 시장과 주요 업종에 대한 리서치 자료를 발간해왔다. 산업은행은 생산적 금융을 통한 혁신기업 지원과 산업 경쟁력 제고 관련 업무를 수행하고 있다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 정보 공유 범위를 확대하고, 향후 인공지능(AI), 반도체, 이차전지 등 미래 성장산업에 대한 연구 협력을 추진할 계획이다.

황승택 하나증권 리서치센터장은 "이번 협약은 산업은행의 정책금융 노하우와 하나증권의 리서치 역량을 결합해 기업금융 의사결정을 지원하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "리서치 콘텐츠를 제공해 산업은행의 분석 역량 제고와 국내 기업의 성장 지원에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com