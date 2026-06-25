남해군, 대표 누리집 전면 개선…이용자 편의성 대폭 향상

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주요 메뉴 단순화로 접근성 향상





[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 대표 누리집(홈페이지)을 전면 개편해 이용자 중심 구조로 재정비하고 안정적 온라인 행정서비스 체계를 갖췄다.

군은 전날 대표 누리집 기능을 전면 개선해 정식 운영에 들어갔다고 25일 밝혔다.

경남 남해군 대표 누리집 전면 개선 안내 포스터[사진=남해군]2026.06.25

이번 개편은 '이용자 중심의 서비스 품질 향상'과 '클라우드 구조 고도화를 통한 안정적 운영'을 목표로 추진했다.

군은 지난 8일부터 23일까지 사전 시범 운영을 통해 기능과 안정성을 점검한 뒤 정식 서비스를 열었다.

먼저 군민이 자주 찾는 주요 정보의 접근성과 직관성을 높이기 위해 메인 페이지와 서브 페이지 디자인을 전면 개편했다. 본인인증을 기반으로 한 온라인 접수 프로그램 '현재 모집·신청'을 메인 화면에 새로 배치하고 접속 통계 분석 결과를 반영해 '군민 맞춤서비스' 디자인을 손질해 이용 빈도가 높은 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

메인과 서브 페이지 간 디자인 불일치도 해소했다. 와이드형·반응형 화면으로 통일해 PC와 모바일 등 다양한 기기에서 화면 구성이 일정하게 보이도록 했으며, 기기별 해상도에 맞춰 정보 확인 환경을 정비했다.

메뉴 체계도 손봤다. 군은 중복되거나 불필요한 메뉴를 정리해 삭제 11건, 신규 8건, 명칭 변경·분리 등 12건, 이동 13건 등으로 메뉴 구조를 단순화했다. 여기에 와이드 해상도 기반의 확장형 세로 구조와 하위 탭 메뉴 방식을 도입해 원하는 메뉴까지 도달하는 단계를 줄이고 접근성을 높였다.

운영 기반 안정화 작업도 병행했다. 2023년 클라우드로 전환한 대표 누리집을 클라우드 네이티브 구조로 고도화해 서버 응답 속도와 접속 환경을 개선했다. 최근 일부 기관에서 발생한 누리집 서비스 중단 사례에 대비해 클라우드 DNS 서비스를 전면 도입하고 기존 DNS와 함께 운영하는 이중화 체계를 구축해 장애 발생 시에도 중단 위험을 줄이도록 했다.

군은 이번 개편으로 대표 누리집 전반의 UI·UX 일관성을 확보하고 정보 구조를 재정비한 만큼 이용 편의성이 한층 높아질 것으로 보고 있다.

m25322532@newspim.com