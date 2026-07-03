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한병도 "후반기 국회는 미래 변곡점...당정청 하나 되어 민생 입법 완수"

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  • 한병도 더불어민주당 직무대행이 3일 워크숍에서 후반기 국회가 미래를 결정할 변곡점이라 말했다.
  • 당정청 워크숍에서 집권여당 책임을 되새기고 민생 입법 완수와 당정청 협력 강화를 다짐했다.
  • 한병도는 국회 파행과 필리버스터 제도 개선을 촉구하며 연말까지 이재명 정부 핵심 국정과제 입법을 완수하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"文-李 회동, 민주 정부의 계승과 통합"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 3일 "후반기 국회는 대한민국의 미래를 결정할 변곡점"이라며 당정청의 단결과 민생 입법 완수를 강조했다.

한 원내대표는 이날 오후 서울 용산구 드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에 참석해 이같이 말했다.

그는 모두발언을 통해 "지난 1년간 민주주의를 바로 세우고 민생을 회복하며 이재명 정부의 성공을 뒷받침하기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "특히 올해 연말까지 국회는 대한민국의 또 하나의 분수령이 될 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에서 인사말을 하고 있다. 2026.07.03 mironj19@newspim.com

이어 "오늘 워크숍은 당정청이 하나가 되어 집권 여당의 책임을 되새기고 민생 입법 완수를 다짐하는 자리"라고 의미를 부여했다.

이날 워크숍에는 한성숙 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석 등 청와대 인사들이 참석해 당정청 협력 의지를 재확인했다.

한 원내대표는 최근 문재인 전 대통령과 이재명 대통령의 회동을 언급하며 "국민께서 보신 것은 단순한 만남이 아니라 민주 정부의 계승과 통합, 대한민국을 위한 공동 책임의 비전"이라며 "그 뜻을 후반기 국회가 성과로 완성해야 한다"고 강조했다.

국회 운영과 관련해서는 야당을 향한 비판과 제도 개선 의지도 드러냈다. 그는 "6년 전과 마찬가지로 국회 파행이 반복되는 현실이 개탄스럽다"며 국민의힘을 향해 남은 상임위원장 선출 협조를 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 한성숙 국무총리, 강훈식 대통령비서실장, 김민석, 정청래, 송영길 등 소속 의원들이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.03 mironj19@newspim.com

이어 "무의미한 필리버스터와 무용지물 패스트트랙 제도를 개선해 입법 활동에 멈춤이 없도록 하겠다"고 목소리를 높였다.

아울러 민주당의 입법 과제로 ▲지방 주도 성장과 국가균형발전 3대 메가 프로젝트 ▲민생경제 회복 ▲소상공인 지원 ▲AI 미래 산업 육성 등을 제시하며 "이재명 정부의 핵심 국정과제를 연말까지 반드시 뒷받침하겠다"고 강조했다.

seo00@newspim.com

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