전주세계소리축제 25주년…전통예술 세계화·미래비전 제시

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53개 프로그램·122회 공연, 참여형 축제 전환·AI 판소리 첫 도입

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 오는 8월 12일부터 16일까지 한국소리문화의전당과 전북특별자치도 일원에서 제25회 전주세계소리축제가 열린다고 25일 밝혔다.

이번 전주세계소리축제는 '소리의 숨결, 모아 판으로'를 주제로 열리며 전주세계소리축제조직위원회가 주관한다.

제25회 전주세계소리축제 홍보 포스터[사진=전주세계소리축제조직위] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

올해 축제는 지난 25년간 축적한 전통예술 자산을 바탕으로 세계와 미래세대를 잇는 새로운 비전을 제시한다. 축제 기간에는 판소리를 비롯해 월드뮤직, 국제교류 프로그램 등 53개 프로그램, 122회 공연이 펼쳐진다.

축제는 관람 중심에서 벗어나 관객과 예술가가 함께하는 참여형 판놀음 축제로 변화를 시도한다.

공연 규모를 지난해 101회에서 122회로 확대하고 자유참여형 '소리프린지'와 커뮤니티 프로그램을 신설해 지역 예술인과 도민 참여를 넓혔다.

개막 공연도 대형 제작공연 대신 25주년 기념 축하무대로 꾸며 열린 축제의 의미를 더한다.

전통성과 대중성의 조화에도 중점을 뒀다. 지역 문화예술인과 예술기관이 기획에 참여하고 대중적 인지도가 높은 국악인과 협업 아티스트가 함께 무대에 올라 다양한 관객층을 아우를 예정이다.

대표 프로그램인 '판소리 다섯바탕'은 완창 중심에서 벗어나 연희와 판굿, 관객 참여를 결합한 새로운 형식으로 선보인다. 줄타기와 사자놀이, 기놀이 등을 더해 공동체 문화로서의 판소리 정신을 구현한다.

젊은 국악인을 위한 '젊은판소리 다섯바탕', '소리프론티어'를 비롯해 '오늘의 시나위', '판소리 X 시네마' 등 실험적인 프로그램도 마련된다.

남원시립국악단의 '아버지의 해방일지', 여성농악 '안녕, 평안굿', 고창농악 '만두레 풍장굿', 강릉단오굿 등 지역 전통예술 공연과 '쇼팽&아리랑', 캐나다·인도·아프리카·중동 예술가들이 참여하는 국제무대도 펼쳐진다.

축제는 공연예술 유통 플랫폼 기능도 강화한다. 소리초이스, 소리피칭, 소리팸투어 등 국제교류 프로그램을 운영하고 소리프론티어를 통해 K-전통음악의 해외 진출 기반 확대에 나선다.

문화예술 향유 기회 확대를 위해 전북 13개 시·군을 찾아가는 소리축제와 어린이소리축제, 소리프린지 등 생활밀착형 프로그램도 운영한다.

올해 처음 도입되는 AI 판소리 창작 프로젝트는 인공지능과 판소리를 접목한 참여형 콘텐츠로 국민 누구나 AI 기반 판소리 영상을 제작해 출품할 수 있다. 출품작은 축제 현장에서 상영되며 관객과 전문가 심사를 거쳐 우수작을 선정한다.

신원식 문화체육관광국장은 "25회차를 맞은 소리축제가 전북을 넘어 대한민국을 대표하는 전통예술축제로 자리매김하고 있다"며 "전통과 현대, 지역과 세계를 잇는 글로벌 문화교류 축제로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com