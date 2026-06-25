'투표용지 부족사태' 노태악 전 대법관 재산 22억7000만원 신고

AI 핵심 요약beta
- 노태악 전 대법관이 25일 22억7796만 원 재산을 신고했다.
- 노 전 대법관 부부는 방배동 아파트와 예금 등으로 재산을 보유했다.
- 노 전 대법관은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 위원장직에서 물러났다.
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[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 중앙선거관리위원장직에서 물러난 노태악 전 대법관이 22억7000만 원의 재산을 신고했다.
대법원공직자윤리위원회가 25일 관보에 게재한 재산등록사항에 따르면 노 전 대법관의 재산은 지난 3월 신고가보다 4169만 원 늘어난 22억7796만 원으로 집계됐다.
노 전 대법관과 배우자는 서울 서초구 방배동 아파트(18억6000만 원)을 보유하고 있다. 예금은 노 전 대법관이 4억517만 원, 배우자는 1억7122만 원 등이다. 재산 증가 사유는 급여 저축 등이 기재됐다.
노 전 대법관은 김명수 전 대법원장 지명으로 2022년 5월 중앙선관위원장에 취임했다.
그는 올해 3월 대법관직에서 퇴임했지만, 후임 중앙선관위원 인사청문 절차가 이뤄지지 않으면서 위원장직을 맡아오다 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 사의를 표명해 물러났다.
right@newspim.com