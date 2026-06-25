코이즈, MTA-P 양극재 첨가제 특허 출원

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메타티탄산 기반 양극활물질 제조방법 확보 추진

TiO₂ 공정 대비 제조 효율·품질 안정성 개선 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코이즈는 이차전지용 양극재 첨가제 제조 기술인 MTA-P 기반 양극활물질 제조방법에 대한 특허를 출원했다고 25일 밝혔다.

이번 특허는 메타티탄산(MTA-P)을 활용해 이차전지 양극활물질을 제조하는 기술이다. MTA-P를 양극활물질 전구체와 혼합한 뒤 양극재 조성물에 코팅하는 방식이다.

회사 측은 이 기술이 기존 이산화티타늄(TiO₂) 적용 공정과 비교해 제조 효율성을 높이는 데 초점을 두고 있다고 설명했다.

코이즈 로고. [사진=코이즈]

MTA-P는 TiO₂로 결정화되기 전 단계의 고순도 결정체 입자다. 기존 양극재 제조 과정에서 필요했던 일부 소성 공정을 대체할 수 있어 공정 단순화와 원가 절감 효과가 기대된다.

코이즈는 MTA-P 기반 공정이 TiO₂ 분말 제조와 이송 과정에서 발생하던 원료 손실을 줄이고, 외부 불순물 유입 가능성을 낮출 수 있다고 보고 있다. 이를 통해 공정 신뢰성과 품질 안정성을 높일 수 있다는 설명이다.

회사 측은 해당 기술이 기존 TiO₂ 적용 시와 비슷한 수준의 배터리 성능을 유지하면서 제조 공정 효율성을 높일 수 있어 양극재 제조사의 생산성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.

코이즈는 현재 MTA-P를 포함한 나노금속 산화물 기반 이차전지 첨단소재 사업을 신성장동력으로 육성하고 있다. 이번 특허를 기반으로 국내외 배터리 업체와 테스트 절차를 진행할 계획이다.

코이즈 관계자는 "이번 특허는 단순한 소재 개발을 넘어 양극재 제조 공정의 효율성과 경제성을 동시에 개선할 수 있는 기술"이라며 "최근 AI 데이터센터 확산과 에너지저장장치(ESS) 시장 성장으로 배터리 안정성 향상 소재 수요가 증가하는 가운데 티타늄 기반 첨가 소재는 하이니켈 양극재의 구조 안정성을 높이는 소재로 주목받고 있다"고 말했다.

이어 "MTA-P와 알루미나(Al₂O₃) 등 나노금속 산화물 소재의 사업화를 통해 이차전지 첨단소재 분야 경쟁력을 강화하고 신규 매출 창출에 나설 계획"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com