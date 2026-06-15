코이즈, 첨단소재·자원순환 전략 공개

AI 핵심 요약beta
- 코이즈가 23일 여의도 금투협회서 기업설명회 개최한다고 15일 밝혔다
- 설명회서 이차전지·반도체용 SOC와 자원순환 사업 비전 및 성장전략, 디스플레이 광학필름 사업 계획을 제시한다
- 코이즈는 포트폴리오 재편과 구조조정으로 수익성을 개선했고 첨단소재·자원순환을 양대 성장축으로 관리종목 탈피와 주주가치 제고를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코이즈가 오는 23일 서울 여의도 한국금융투자협회에서 기업설명회를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 설명회에서는 이차전지·반도체용 SOC(Spin On Carbon) 첨단소재 사업과 자원순환 사업의 비전 및 성장전략을 제시할 예정이다. 기존 디스플레이 광학필름 사업의 현황과 향후 계획도 함께 공유한다.
회사에 따르면 코이즈는 최근 단일 사업 매출 구조에서 벗어나 고부가 사업 중심으로 포트폴리오를 재편했다. 나노금속 산화물 기반 첨단소재 사업화와 자원순환 사업 진출을 통해 신성장동력을 확보하는 한편, 기존 디스플레이 광학필름 사업은 중국업체와 직접 거래체계를 구축하고 구조조정을 추진해 수익성을 개선했다.
회사 관계자는 "첨단소재와 자원순환을 양대 성장축으로 육성해 고부가가치 사업 비중을 확대하고 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 코이즈는 기업가치 및 주주가치 제고를 최우선 과제로 삼고 있으며, 관리종목 탈피와 사업 성과 창출을 통해 주주가치를 높여나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com