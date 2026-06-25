한국타이어, WRC 그리스 랠리에 '다이나프로 R213' 공급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어가 세계 최정상급 랠리 무대에서 레이싱 타이어 기술력을 입증한다. 고온과 거친 비포장 노면으로 악명이 높은 그리스 아크로폴리스 랠리에 전천후 랠리용 타이어를 공급하며 극한 주행 환경 대응력을 선보인다.

2026 WRC 포르투갈 랠리_M-스포트 포드 월드 랠리 팀. [사진=한국타이어]

한국타이어앤테크놀로지는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹 주관 '2026 월드 랠리 챔피언십' 8라운드 그리스 아크로폴리스 랠리가 6월 25일부터 28일까지 그리스 루트라키 일대에서 열린다고 25일 밝혔다.

그리스 아크로폴리스 랠리는 '신들의 랠리'로 불리는 WRC 대표 이벤트다. 거칠고 바위가 많은 비포장 산악 지형과 고온 환경으로 인해 시즌 중 가장 험난한 랠리 가운데 하나로 평가된다.

올해 대회는 기존 거점이던 그리스 중부 라미아에서 코린트만 연안 도시 루트라키로 무대를 옮겼다. 전체 코스는 루트라키 서비스 파크를 중심으로 험준한 산악 지대를 가로지르는 총 길이 약 323km, 17개 스페셜 스테이지로 구성됐다.

이번 랠리는 거친 암석 기반 비포장 노면과 섭씨 35도에 이르는 고온 환경이 특징이다. 동일 스테이지를 두 차례 주행하면서 노면 상태가 급격히 바뀌기 때문에 타이어에는 높은 접지력과 내구성, 조향 안정성이 요구된다.

한국타이어는 이번 대회에 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'을 공급한다. 이 제품은 거친 비포장 노면과 고부하 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 내구성과 접지력을 강화한 것이 특징이다.

특히 하드와 소프트 두 종류의 컴파운드를 투입해 노면 상황에 따른 전략적 타이어 운용을 지원한다. 날카로운 암석과 반복 주행에 따른 노면 변화 속에서도 주행 안정성과 조향 응답성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

한국타이어는 2025 시즌부터 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다. 회사는 글로벌 모터스포츠 무대에서 확보한 주행 데이터를 연구개발에 반영해 고성능 타이어 기술 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

chanw@newspim.com