한국타이어, WRC 2026 신규 브랜드 필름 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 15일 WRC 시즌 소재 브랜드 필름을 공개했다.
- 필름은 이슬라스 카나리아스 랠리 실전 장면을 담았다.
- 벤투스 Z215·Z210의 고속 그립 성능을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 15일 세계 최정상급 모터스포츠 대회인 '2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 시즌을 소재로 한 신규 브랜드 필름을 공개했다.
영상은 WRC 2026 시즌 '이슬라스 카나리아스 랠리'의 실제 경기 장면을 담았다. 스페인 그란 카나리아섬의 거친 아스팔트 노면과 급격한 고저차 등 극한 환경에서 한국타이어의 레이싱 타이어가 성능을 발휘하는 모습을 표현했다.
영상에는 타막 랠리용 타이어 '벤투스 Z215'와 '벤투스 Z210'을 장착한 랠리 차량들의 주행 장면이 담겼다. 두 제품 모두 고속 주행과 연속 코너 구간에서 일관된 그립을 제공한다.
필름은 드론 항공 촬영과 차량 추적 촬영 기법을 활용해 고속 코너링 장면을 입체적으로 표현했으며, 스페인풍 배경 음악으로 감성을 더했다.
한국타이어는 이 필름을 유튜브와 인스타그램, 페이스북 등 글로벌 SNS 채널을 통해 공개했다. WRC 2026 시즌은 유럽, 아프리카, 남미, 아시아 등 4개 대륙에서 총 14개 라운드로 진행되고 있으며, 다음 라운드는 6월 25일부터 28일까지 그리스에서 열리는 '아크로폴리스 랠리 그리스'다.
y2kid@newspim.com