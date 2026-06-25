"초3 때 '느린학습자' 잡는다"… 충북교육청, 경계선 지능 조기진단 전면화

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전국 4.6% '학습 사각지대'... 외부 의존 줄인 '충북형 모델' , 실효성 시험대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 도내 초등학교 3학년을 대상으로 '경계선 지능(느린학습자)' 조기 진단과 맞춤형 지원에 나서면서 학습 사각지대 해소를 위한 교육 당국의 대응이 본격화되고 있다.

전국적으로 초등학생의 약 4.6%가 경계선 지능 범주에 속한다는 조사 결과가 나오면서 단순한 개별 지원을 넘어 체계적 관리의 필요성이 커진 데 따른 조치다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

충북교육청은 "초등 3학년을 대상으로 경계선 지능 위험군을 선별하고 전문가의 심층 진단과 맞춤형 지원으로 이어지는 단계별 지원 사업을 운영한다"고 25일 밝혔다.

경계선 지능 학생은 지적 장애 기준에는 해당하지 않지만 학업 수행과 학교생활에서 지속적인 어려움을 겪는 집단이다. 그동안 제도권 지원에서 상대적으로 소외돼 '보이지 않는 학습 취약층'으로 불려왔다.

교육부와 한국교육과정평가원이 2024년 실시한 조사에 따르면 전국 초등학생 35만6247명 중 1만6414명(4.6%)이 해당 범주로 나타났다.

충북교육청의 이번 사업은 담임교사의 1차 선별에서 출발한다. 교사가 '느린학습자 특성 체크리스트'를 활용해 위험군을 가려내고 학교 신청을 거쳐 전문기관 심층진단으로 연계하는 구조다.

진단은 도내 10개 교육지원청 위(Wee)센터와 마음건강증진센터 소속 임상심리전문가가 학교를 직접 방문해 진행한다.

한국 웩슬러 아동 지능검사(K-WISC) 등 표준화 검사도 포함된다. 진단 이후에는 학습·정서 프로그램, 학부모 상담, 교사 대상 지도 컨설팅까지 연계된다.

특히 눈에 띄는 대목은 외부 전문기관 위탁이 아닌 '자체 수행 체계'다. 교육청 산하 전문 인력이 진단부터 지원까지 맡는 '충북형 모델'을 구축했다는 점에서다. 교육청은 이를 통해 절차를 단축하고 학생 특성에 맞춘 개입을 신속하게 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다만 실효성을 둘러싼 과제도 적지 않다. 우선 교사 선별 단계의 정확도가 관건이다. 체크리스트 기반 선별은 편차가 발생할 가능성이 있어 교사 연수와 기준 표준화가 뒤따라야 한다는 지적이 나온다.

또 위센터 인력만으로 도내 수요를 감당할 수 있을지 장기적 인력·예산 확보 역시 변수로 꼽힌다. 한 교육계 관계자는 "경계선 지능 학생은 조기 개입 여부에 따라 학습 경로가 크게 달라진다"며 "단발성 사업이 아니라 지속 가능한 지원 체계로 이어지는지가 핵심"이라고 말했다.

최선미 도 교육청 인성시민과장은 "경계선 지능 학생들이 배움의 사각지대에 머물지 않도록 조기 발견과 적기 지원이 중요하다"며 "학교와 교육지원청, 전문기관이 협력해 촘촘한 지원 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com