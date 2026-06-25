넥센타이어, 고객 만족 앞세워 국가서비스대상 7년 연속 대상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥센타이어가 타이어 렌탈 서비스 경쟁력을 앞세워 국가서비스대상에서 7년 연속 수상했다. 초기 교체 비용 부담을 낮춘 렌탈 방식과 사후관리 서비스를 결합해 고객 만족도를 높인 점이 인정받았다.

넥센타이어 타이어렌탈 서비스 국가서비스대상 7년 연속 수상 포스터. [사진=넥센타이어]

넥센타이어는 '2026 국가서비스대상' 타이어 종합서비스 부문에서 7년 연속 대상을 수상했다고 25일 밝혔다.

국가서비스대상은 산업통상자원부 산하 산업연구원이 주관하는 상이다. 차별화된 서비스 가치로 소비자에게 선택받은 우수 기업과 브랜드에 수여된다.

넥센타이어는 타이어 렌탈 서비스 '넥스트레벨'의 고객 만족도와 서비스 혁신성을 인정받아 수상했다. 넥스트레벨은 넥센타이어가 국내 최초로 선보인 타이어 렌탈 서비스다.

넥스트레벨은 초기 부담이 큰 타이어 교체 비용을 월 단위로 나눠 결제할 수 있도록 한 것이 특징이다. 제휴카드 결합 시 할인 혜택도 받을 수 있어 프리미엄 타이어 이용 문턱을 낮췄다는 평가를 받는다.

사후관리 서비스도 강화했다. 소비자 과실에도 무상 교체를 지원하는 '프리미엄 파손 보증 서비스'와 전국 800여개 매장에서 주기적인 케어를 제공하는 '넥스트레벨 체크 서비스'를 운영하고 있다.

고객 편의성도 높였다. 온·오프라인 연계 주문 시스템, 렌탈 전문점 무료 배송 및 장착, 도착 알림 서비스 등을 통해 전국 어디서나 균일한 서비스를 제공한다.

이 같은 서비스에 힘입어 넥스트레벨은 타이어 렌탈 누적 판매 250만개를 돌파했다. 고객 만족도 조사에서도 5점 만점에 평균 4.8점을 유지하고 있다.

넥센타이어 관계자는 "국가서비스대상 7년 연속 수상은 프리미엄 타이어를 부담 없이 이용하고자 하는 고객들의 니즈를 충족시킨 결과"라며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com