今年来韩国外国游客已破千万人次 中国仍为最大客源市场

纽斯频通讯社首尔6月25日电 韩国文化体育观光部24日表示，截至6月第三周，今年来韩外国游客人数（暂定）已突破1000万人次，这一时间点较去年7月中旬破千万大关提前约一个月，显示韩国入境旅游市场持续回暖。

【插图=AI生成】

据统计，今年5月来韩外国游客达194.58万人次，较去年同期增长19.4%。今年1月至5月累计来韩外国游客达到872万人次，较去年同期的721万人次增长21%。

从客源市场来看，5月份中国游客和日本游客分别达到56万人次和36万人次，继续位居韩国第一、第二大海外客源市场。与此同时，来自台湾地区、香港地区以及欧美等远程市场的游客数量也保持增长态势。其中，台湾游客19万人次，香港地区游客6万人次，欧美市场游客36万人次。

随着外国游客持续增加，韩国旅游消费规模也创下新高。数据显示，今年5月外国游客在韩国境内的信用卡消费金额（含线上消费）约为2.12万亿韩元，较去年同期的1.27万亿韩元增长67.1%，为自2018年相关统计启动以来首次突破单月2万亿韩元。

今年1月至5月，外国游客累计信用卡消费金额达到7.98万亿韩元，较去年同期的5.42万亿韩元增长47.3%。

此外，外国游客入境韩国后的地区分布呈现进一步多元化趋势。5月份经地方机场入境的外国游客达到36万人次，同比增长32%。从入境渠道看，经首都地区港口入境的外国游客增幅最大，同比增长74.2%；其后依次为地方机场（32%）、首都地区机场（15.7%）和地方港口（11.7%）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社