하정우 전 수석 "전주, 산업AI 신뢰성 분야 세계 표준도시 가능성 충분"

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전주시장직 인수위 초청 특강서 피지컬AI 특별도시 비전 제시

AI 신뢰성 혁신센터 기반 글로벌 테스트베드 도시 도약 제안

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 24일 전주를 찾아 산업 인공지능 안전성과 신뢰성을 확보하는 글로벌 거점도시로 성장할 가능성을 제시하며 피지컬AI 특별도시 비전에 힘을 실었다.

민선 9기 전주시장직 인수위원회인 시민주권 열린 전주 위원회는 이날 전북특별자치도경제통상진흥원 대회의실에서 하정우 전 수석 초청 특강을 개최했다.

'시민을 위한 AX 대전환, 전주 모두를 위한 AI 특별도시'라는 주제의 특강에서 하 전 수석은 AI 기술 발전 방향과 전주가 나아가야 할 미래 전략을 제시했다.

하정우 전 수석 특강 장면[사진=인수위]2026.06.24 lbs0964@newspim.com

하 전 수석은 "AI 기술이 데이터 분석 중심의 가상공간을 넘어 물리적 환경을 스스로 제어하는 피지컬AI 시대로 전환되고 있다"며 "현재는 AI 에이전트 단계에서 자율적 물리 동작이 가능한 휴머노이드 시대로 진입하는 과정에 있다"고 설명했다.

이어 "제조 현장에 AI 전환(AX)을 빠르게 적용하면 세계 시장을 선도할 수 있는 시점이며 대한민국은 이미 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"면서 "무엇보다 중요한 것은 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있는 체계 구축"이라고 강조했다.

특히 "전주는 AI 신뢰성 혁신센터 등 관련 사업을 선도적으로 추진하고 있어 이미 앞서 나가고 있다"며 "산업용 AI 실증과 함께 신뢰성 있는 피지컬AI 운영체계를 구축하는 데 집중한다면 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 평가했다.

그는 산업용 AI의 신뢰성과 안전성을 평가·관리하는 체계를 구축할 경우 이를 글로벌 표준으로 발전시켜 세계 시장을 선도할 수 있다고 전망했다.

또 전주가 전북 AI 산업의 중심축 역할을 맡고 완주·김제·새만금 등 인근 지역과 기능을 분담하는 광역 협력 전략의 필요성도 제시했다.

하 전 수석은 글로벌 표준인증 아카데미와 AI 보안 레드팀 센터, 디지털트윈 시뮬레이션센터, 로봇 피지컬AI 안전 실증랩, 산업AI 신뢰성 평가센터 등을 집적해 전주를 세계적 수준의 AI 테스트베드 도시로 육성할 것을 제안했다.

이와 함께 행정 분야 AI 전환의 중요성도 강조했다. 그는 "행정 업무 프로세스를 혁신적으로 재구성하고 AI 에이전트를 적극 도입해야 한다"며 "시민용 통합 민원 AI 비서와 같은 체감형 서비스를 우선 도입한 뒤 단계적으로 확대하는 것이 바람직하다"고 조언했다.

조지훈 전주시장 당선인은 "피지컬AI 특별도시 비전과 맞닿은 의미 있는 제안들이 제시됐다"며 "앞으로 공직자와 시민들이 함께 AI 미래 전략을 공유할 수 있는 자리를 마련하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com