전주시장직 인수위, AI 수도 도전…시민중심 미래도시 청사진 제시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시민 삶·행정·산업 융합 기반 글로벌 AI 메카 구축 구상

피지컬 AI 실증특구·데이터 주권 강화로 혁신 생태계 조성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시장직 인수위원회인 시민주권 열린 전주 위원회가 시민의 삶과 행정, 산업 전반에 인공지능(AI)을 접목한 대한민국 대표 AI 도시 조성에 나섰다.

시민주권 열린 전주 위원회는 '시민의 삶과 행정, 산업, 복지가 AI와 완전하게 융합된 글로벌 AI 메카'를 비전으로 제시하고 대한민국 AI 표준도시 구축 방안 마련에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다.

조지훈 전주시장 당선인[사진=뉴스핌DB] 2026.06.16 lbs0964@newspim.com

경제·산업 분과는 미래 핵심 산업으로 주목받는 피지컬 AI를 중심으로 도시 전역에서 AI 기술을 실증하고 활용할 수 있는 생태계 조성에 집중하고 있다.

이를 통해 시민 생활 편의 향상과 행정 혁신, 산업 경쟁력 강화 등 도시 전반의 변화를 이끌겠다는 구상이다.

위원회는 시민 누구나 AI 혜택을 누릴 수 있도록 디지털 복지 실현과 데이터 주권 보장을 핵심 과제로 제시했다.

고성능 AI 인프라와 개인형 AI 비서 서비스를 공공재 형태로 제공하고, 시민이 생산한 데이터의 가치를 시민에게 환원하는 선순환 구조 구축도 검토하고 있다.

또한 AI 기반 예측 행정을 도입해 기존 사후 대응 중심 행정에서 벗어나 선제 대응 체계를 구축하고 공공서비스 혁신을 추진할 계획이다.

아울러 로봇과 자율주행 등 피지컬 AI 기술 발전을 위해 스마트도시와 스마트돌봄, 스마트팩토리 등 다양한 실증 공간을 도시 전역에 조성하고 기업들이 자유롭게 기술을 시험할 수 있는 '규제 프리 피지컬 AI 글로벌 실증특구' 조성 방안도 마련하고 있다.

전주가 보유한 한옥마을과 한식, 한지 등 전통문화 자산을 디지털 자산화하고 AI 기술과 결합해 새로운 한류 콘텐츠를 창출하는 방안도 주요 과제로 제시됐다.

한동숭 인수위 경제·산업 분과위원장은 "전주시민 누구나 무료로 활용할 수 있는 디지털 비서 서비스를 구축하고 이를 소득과 연계하는 방안도 검토하고 있다"며 "AI 시민대학 운영 등을 통해 시민 역량을 높여 전주를 대한민국 AI 선도도시로 성장시키겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com