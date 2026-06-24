'민선 9기' 청주시 슬로건 '시민특별시'…"시민이 시정의 출발이자 도착"

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안전·경제·복지·문화·환경 5대 방침 확정…"시민 목소리 정책으로 구현"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 민선 9기 시정 목표를 '시민특별시 청주'로 확정하고 향후 4년 시정 전반을 관통할 5대 시정 방침을 내놓았다.

행정 중심이 아닌 시민의 삶을 기준으로 정책을 설계하고 시민을 시정의 주체로 세우겠다는 구상이다.

시민특별시 청주. [사진=청주시] 2026.06.24 baek3413@newspim.com

단순한 구호를 넘어 안전·경제·복지·문화·환경 전 분야에 시민 중심 가치를 일관되게 적용하겠다는 점을 분명히 했다.

청주시는 '시민특별시 청주'를 민선 9기 시정 슬로건으로 정하고 이를 실현하기 위한 5대 시정 방침을 확정했다고 24일 밝혔다.

이 슬로건은 시민 한 사람 한 사람을 특별하게 존중하고 시민의 삶에서 시정을 바라보겠다는 행정 철학을 담고 있다.

이장섭 청주시장 당선인은 선거 과정에서부터 "시민이 시정의 주인이자 모든 정책의 중심이 되어야 한다"고 강조해왔다.

시는 '시민특별시'의 의미를 시민을 단순한 행정 서비스 수혜자가 아닌 정책의 주체로 세우는 데 두었다.

시민의 목소리가 정책에 반영되고 그 결과가 일상의 변화로 체감되는 도시를 만들겠다는 것이다.

이를 위해 행정이 현장으로 더 가까이 다가가 시민 불편에 책임 있게 대응하는 체계를 구축할 계획이다.

5대 시정 방침은 ▲시민이 안전한 신뢰 행정 ▲기회를 키우는 도약 경제 ▲모두가 건강한 안심 복지 ▲일상이 행복한 참여 문화 ▲다 함께 만드는 녹색 도시로 정해졌다.

생애 전반을 아우르는 복지 체계 구축과 문화·여가 참여 확대, 지속 가능한 도시 환경 조성도 핵심 과제로 제시됐다.

이번 시정 목표와 방침은 인수위원회 논의와 시민·직원 의견 수렴을 거쳐 마련됐다.

지난 19~20일 시민 패널 2735명을 대상으로 실시한 조사에서는 '시민 중심'과 '일상의 변화'에 대한 기대가 높게 나타났다.

22일 내부 직원 의견 수렴에서도 '시민특별시 청주'가 가장 많은 선택을 받았다.

이장섭 당선인은 "민선 9기 청주시정의 출발점과 도착점은 시민"이라며 "시민의 목소리를 정책과 변화로 연결해 시민이 존중받고 자부심을 느끼는 도시를 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com