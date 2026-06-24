공사 수주 업체에 금품 요구한 전 인천도시공사 직원…징역형의 집행유예

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =공사를 수주한 업체에 금품을 요구한 전 인천도시공사 직원에게 법원이 징역형의 집행유예를 선고했다.

인천지법 형사8단독 강성영 판사는 24일 뇌물요구와 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 인천도시공사 전 직원 A(59)씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.

법원 로고 [사진=뉴스핌 DB]

A씨는 인천도시공사에서 근무하던 2021년 7월과 지난해 7월 2차례에 걸쳐 공사가 발주한 남동구·연수구 아파트 설비 공사를 맡은 업체 대표 2명에게 각각 금품을 요구한 혐의로 기소됐다.

그는 한 업체 대표에게 "공사 계약금의 5∼10%에 해당하는 105만∼210만원 정도를 주면 좋겠다"고 요구한 것으로 조사됐다.

다른 대표에게는 "하도급을 줄 때 1000만원 정도만 낮게 계약해서 그걸 나한테 달라"고 요구했다.

A씨는 지난해 9월 파면됐다.

강 판사는 "뇌물죄는 공무원 직무 집행의 공정성과 이에 대한 사회의 신뢰를 훼손하는 범죄로 그 해악이 매우 크다"며 "피고인은 지방공기업 직원으로서 공정성과 청렴성이 요구되는데도 직무와 관련된 업체 관계자들에게 금품을 요구해 죄책이 가볍지 않다"고 설명했다.

그러나 "피고인이 범행을 인정하고 있고 다른 범죄로 2차례 벌금형 처벌을 받은 것 외에 전과가 없는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.

hjk01@newspim.com