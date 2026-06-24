K콘텐츠, 일본서도 통했다…콘진원 '콘텐츠도쿄' 수출상담 1330만불

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문체부와 콘진원이 일본 도쿄에서 열린 '2026 콘텐츠도쿄'에 한국공동관을 운영해 국내 콘텐츠기업의 일본 및 아시아 시장 진출을 지원했다.

일본에서 열린 2026 콘텐츠도쿄 'CKL TOKYO 공동관' 전경. [사진= 콘진원] 2026.06.24 fineview@newspim.com

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 6월 17일부터 19일까지 일본 도쿄에서 열린 '2026 콘텐츠도쿄'에서 한국공동관을 운영해 국내 콘텐츠기업의 일본 및 아시아 시장 진출 확대를 지원했다고 밝혔다.

이번 공동관에는 웹툰, 방송, 음악, 게임 등 다양한 분야의 국내 콘텐츠기업 20개사가 참가했다. 행사 기간 해외 바이어 492개사 617명이 방문해 수출상담 554건, 상담액 1330만 달러(약 203억 원)를 기록했다.

일본은 지식재산(IP) 라이선싱 산업 규모가 세계 3위 수준인 시장으로, 국내 콘텐츠기업의 해외 진출과 성장을 위한 중요한 거점이다. '2026 콘텐츠도쿄'는 제작·유통·라이선싱·마케팅 등 콘텐츠산업 전반을 아우르는 일본 최대 규모의 콘텐츠산업 박람회다.

콘진원은 'KOCCA 한국공동관'과 '도쿄 콘텐츠코리아랩(CKL TOKYO) 공동관'을 마련해 참가기업 20개사의 전시 부스 운영을 지원했다. 'KOCCA 한국공동관'에는 도넛피치, 무빙픽쳐스컴퍼니, 쏘울크리에이티브, 아이폼, 아툰즈, 아트라이선싱, 에이치앤에프, 엠엔비, 오콘, 케이비젼, 테이크원컴퍼니, 트윈버스 등 12개사가 참여했다.

'CKL TOKYO 공동관'에는 도쿄 콘텐츠코리아랩 입주기업인 네모즈랩, 디씨씨이엔티, 몬스터라이엇, 스카이워크, 씨엔씨레볼루션, 에이치제이컬쳐, 엘엔케이로직코리아, 이븐이엔티 등 8개사가 참가해 콘텐츠 지식재산(IP)을 선보였다.

일본 도쿄에서 열린 '2026 콘텐츠도쿄' KOCCA 공동관 부스.[사진= 콘진원] 2026.06.24 fineview@newspim.com

콘진원은 공동관 조성, 바이어 연계, 통역 지원, 홍보물 제작 등 종합 지원 프로그램을 제공했으며, 일본 도쿄 해외비즈니스센터가 현지 바이어 발굴·초청과 상담 연계를 맡았다. 라이선싱, 상품화, 공동 제작, 유통 협력 등 다양한 분야에서 바이어들의 관심이 이어지며 향후 계약 체결로 이어질 가능성도 확인됐다.

'에이치앤에프'는 "기존 협력사와의 관계를 더욱 공고히 하는 한편, 라이선싱·상품화·유통 분야의 기업들과 의미있는 네트워크를 구축하고 후속 협의를 이어갈 수 있는 성과를 마련했다"라고 밝혔다. '아이폼'은 "다양한 해외 구매기업과 실질적인 상담을 진행해 계약 성과로 이어질 수 있었다"라고 말했다.

콘진원 콘텐츠IP진흥본부 이도형 본부장은 "국내 콘텐츠 지식재산(IP)의 해외 경쟁력과 성장 가능성을 다시 한 번 확인할 수 있었다"라며, "앞으로도 국내 콘텐츠기업이 글로벌 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 지원을 강화하겠다"라고 밝혔다.

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