과천시, 범죄 취약지역·통학로 방범용 CCTV 127대 확대 설치

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신계용 시장 "시민들이 더욱 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 최선"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시민들이 안심하고 귀가하며 아이들이 안전한 통학을 할 수 있도록 범죄 취약지역과 통학로 중심으로 방범용 CCTV 설치와 교체 사업을 완료하고 본격 운영에 들어갔다고 24일 밝혔다.

갈현초등학교 인근 설치된 CCTV 사진. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 사업으로 시는 방범용 CCTV 71대를 새로 설치하고 노후 CCTV 56대를 교체해 총 127대를 구축했다. 과천동 뒷골 경마공원역 인근 문원동 아랫배랭이로 등 여성 안심 귀갓길과 갈현초등학교 주변 통학로 등 범죄 취약지역에 CCTV를 확대 설치해 안전 사각지대 해소에 나섰다.

또한 설치 및 교체된 CCTV 가운데 101대는 인공지능(AI) CCTV로 도입됐다. 인공지능 CCTV는 사람이나 차량 등의 객체를 자동으로 인식해 이상 상황을 신속하게 확인할 수 있어 관제 효율을 높이고 범죄 예방에 기여할 것으로 기대된다.

신계용 과천시장은 "범죄 취약지역 및 사각지대의 방범 CCTV를 지속적으로 확대하고 노후 CCTV 교체와 지능형 CCTV 확대·전환 노력으로 시민들이 더욱 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이번 사업에는 총 7억 6000여만 원이 투입됐으며 경기도 특별조정교부금 5억 2000만 원과 행정안전부 특별교부세 3000만 원이 확보돼 시의 재정 부담이 줄어들었다.

과천시 방범용 CCTV는 총 1251대로 늘어났으며 시는 앞으로도 범죄 취약지역을 중심으로 CCTV를 지속적으로 확대하고 노후 장비 교체와 인공지능 CCTV 전환을 추진할 예정이다.

1141world@newspim.com