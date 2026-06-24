세종시의회, 제5대 의원 당선인 의정설명회 개최

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7월 1일 임기 시작 앞두고 의사운영·청렴제도·의정지원 안내

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회가 제5대 의회 출범을 앞두고 시의원 당선인들을 대상으로 의정활동 준비 절차에 들어갔다.

세종특별자치시의회는 24일 의회 의정실에서 제5대 시의원 당선인 21명을 대상으로 의정설명회를 열었다고 밝혔다.

24일 의회 의정실에서 열린 제5대 시의원 대상 의정설명회. [사진=세종시의회] 2026.06.24 gyun507@newspim.com

이번 설명회는 다음 달 1일 제5대 세종시의회 공식 출범을 앞두고 당선인들이 임기 시작과 함께 의정활동을 원활히 수행할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 설명회에서는 의회 조직과 기능, 의사운영 절차, 2026년도 회기 운영 계획 등이 안내됐다. 청탁금지법과 이해충돌방지제도 등 의원들이 숙지해야 할 청렴 관련 제도도 함께 다뤄졌다.

의정활동 지원 제도와 전문위원실 운영 방식, 정책지원관 제도 등 실무 사항에 대한 설명도 이어졌다.

특히 초선의원들을 대상으로 의안 처리와 의정포털 시스템 활용 교육을 별도로 진행해 개원 직후 입법 활동에 필요한 기본 실무를 익히도록 했다. 설명회 이후 당선인들은 본회의장, 전문위원실, 의정자료실 등 의회 주요 시설을 둘러보며 개원 준비 상황을 확인했다.

김덕중 의회사무처장은 "이번 설명회가 당선인들의 의정 이해도를 높이고 책임 있는 의정활동을 준비하는 데 도움이 되길 바란다"며 "제5대 의회가 시민과 소통하며 활동할 수 있도록 행정적·입법적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

제5대 세종시의회는 의원 임기가 시작되는 7월 1일 제107회 임시회를 열고 전반기 의장단과 상임위원장 선출 등 원 구성 절차에 들어갈 예정이다.

gyun507@newspim.com