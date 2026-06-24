세종시의회, 제5대 의원 당선인 의정설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회가 24일 제5대 시의원 당선인 21명 대상 의정설명회를 개최했다.
- 설명회에서 조직·회기 운영·청렴제도·정책지원 등 의정활동 전반을 안내했다.
- 의회는 7월 1일 임시회를 열어 의장단·상임위원장 선출 등 원 구성을 진행할 예정이다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회가 제5대 의회 출범을 앞두고 시의원 당선인들을 대상으로 의정활동 준비 절차에 들어갔다.
세종특별자치시의회는 24일 의회 의정실에서 제5대 시의원 당선인 21명을 대상으로 의정설명회를 열었다고 밝혔다.
이번 설명회는 다음 달 1일 제5대 세종시의회 공식 출범을 앞두고 당선인들이 임기 시작과 함께 의정활동을 원활히 수행할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
이날 설명회에서는 의회 조직과 기능, 의사운영 절차, 2026년도 회기 운영 계획 등이 안내됐다. 청탁금지법과 이해충돌방지제도 등 의원들이 숙지해야 할 청렴 관련 제도도 함께 다뤄졌다.
의정활동 지원 제도와 전문위원실 운영 방식, 정책지원관 제도 등 실무 사항에 대한 설명도 이어졌다.
특히 초선의원들을 대상으로 의안 처리와 의정포털 시스템 활용 교육을 별도로 진행해 개원 직후 입법 활동에 필요한 기본 실무를 익히도록 했다. 설명회 이후 당선인들은 본회의장, 전문위원실, 의정자료실 등 의회 주요 시설을 둘러보며 개원 준비 상황을 확인했다.
김덕중 의회사무처장은 "이번 설명회가 당선인들의 의정 이해도를 높이고 책임 있는 의정활동을 준비하는 데 도움이 되길 바란다"며 "제5대 의회가 시민과 소통하며 활동할 수 있도록 행정적·입법적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
제5대 세종시의회는 의원 임기가 시작되는 7월 1일 제107회 임시회를 열고 전반기 의장단과 상임위원장 선출 등 원 구성 절차에 들어갈 예정이다.
gyun507@newspim.com