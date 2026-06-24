강성휘 목포시장 당선인, 통합특별시 "서남권 마이스 확충 환영"

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재생에너지 연계 기대

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 서남권 마이스 인프라 확충 구상에 목포시가 환영 입장을 밝히며 관광·에너지 연계 성장 기대가 커지고 있다.

강성휘 민선 9기 목포시장 당선인은 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 '서남권 마이스(MICE) 인프라 확충 및 재생에너지 연계 복합시설 조성 구상'에 대해 지지 입장을 24일 밝혔다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 강성휘 전남 목포시장 당선인이 23일 전남 나주빛가람복합문화체육센터에 마련된 인수위원회 사무실에서 시·군·구 업무 공유회에서 발언하고 있다. 2026.06.23 bless4ya@newspim.com

민형배 당선인은 최근 목포MBC 특집 대담에서 "서남권에도 광주·여수 수준의 마이스 인프라가 필요하다"며 목포·무안·영암을 중심으로 재생에너지 체험관과 연계한 복합시설 조성 계획을 제시했다.

이에 대해 강 당선인은 "서남권 균형발전의 핵심 과제인 마이스 인프라 구축을 주요 정책으로 추진하겠다는 결정은 의미가 크다"며 "관광산업 고부가가치화 전략과 맞닿아 있다"고 평가했다. 이어 "침체된 지역 경제에 활력을 불어넣고 목포 도약의 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.

강 당선인은 전날 나주에서 열린 전남광주통합특별시 서부권 업무공유회에서 민 당선인에게 목포 남항 서남권 광역컨벤션 구축을 건의했으며, 전남광주대전환기획위원회에도 관련 구상을 설명했다.

또 "목포·영암·신안 해상풍력과 재생에너지 역량을 마이스 산업과 연계하는 전략은 실효성이 크다"며 "에너지 산업과의 결합을 통해 국제적 탄소중립·에너지 비즈니스 거점으로 성장할 수 있다"고 강조했다.

강 당선인은 "마이스 복합시설이 원활히 추진되도록 무안·영암과 협력하고 취임 후 실무 협의를 통해 행정적 지원을 추진하겠다"며 "7월 1일 출범하는 통합특별시의 상생 발전 모델 마련에 목포가 역할을 하겠다"고 밝혔다. 이어 "향후 수립될 마스터플랜에 지역 의견이 반영되도록 협의를 이어가겠다"고 덧붙였다.

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