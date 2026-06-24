강성휘 목포시장 당선인, 통합특별시 "서남권 마이스 확충 환영"

AI 핵심 요약beta
- 강성휘 목포시장 당선인은 24일 서남권 마이스 인프라 확충 구상을 지지했다
- 강 당선인은 목포 남항 광역컨벤션 구축을 건의하며 관광·에너지 연계 성장 전략이라고 평가했다
- 해상풍력 등 재생에너지와 마이스 결합으로 탄소중립·에너지 비즈니스 거점 도약을 목표로 무안·영암과 협력하겠다고 밝혔다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 서남권 마이스 인프라 확충 구상에 목포시가 환영 입장을 밝히며 관광·에너지 연계 성장 기대가 커지고 있다.
강성휘 민선 9기 목포시장 당선인은 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 '서남권 마이스(MICE) 인프라 확충 및 재생에너지 연계 복합시설 조성 구상'에 대해 지지 입장을 24일 밝혔다.
민형배 당선인은 최근 목포MBC 특집 대담에서 "서남권에도 광주·여수 수준의 마이스 인프라가 필요하다"며 목포·무안·영암을 중심으로 재생에너지 체험관과 연계한 복합시설 조성 계획을 제시했다.
이에 대해 강 당선인은 "서남권 균형발전의 핵심 과제인 마이스 인프라 구축을 주요 정책으로 추진하겠다는 결정은 의미가 크다"며 "관광산업 고부가가치화 전략과 맞닿아 있다"고 평가했다. 이어 "침체된 지역 경제에 활력을 불어넣고 목포 도약의 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.
강 당선인은 전날 나주에서 열린 전남광주통합특별시 서부권 업무공유회에서 민 당선인에게 목포 남항 서남권 광역컨벤션 구축을 건의했으며, 전남광주대전환기획위원회에도 관련 구상을 설명했다.
또 "목포·영암·신안 해상풍력과 재생에너지 역량을 마이스 산업과 연계하는 전략은 실효성이 크다"며 "에너지 산업과의 결합을 통해 국제적 탄소중립·에너지 비즈니스 거점으로 성장할 수 있다"고 강조했다.
강 당선인은 "마이스 복합시설이 원활히 추진되도록 무안·영암과 협력하고 취임 후 실무 협의를 통해 행정적 지원을 추진하겠다"며 "7월 1일 출범하는 통합특별시의 상생 발전 모델 마련에 목포가 역할을 하겠다"고 밝혔다. 이어 "향후 수립될 마스터플랜에 지역 의견이 반영되도록 협의를 이어가겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com