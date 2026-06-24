종근당, 취약계층 아동에 어린이 비타민 1100박스 지원

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당은 국제구호개발 비정부기구(NGO)인 월드쉐어와 함께 국내 취약계층 아동들의 건강한 성장을 지원하기 위해 어린이 비타민 '벨더웰 아이벨타민'을 기부했다고 24일 밝혔다.

이번 지원은 어린이 건강 증진과 지역사회 나눔을 위한 사회공헌 활동의 일환으로 진행됐다.

종근당 벨더웰 아이벨타민 [사진=종근당]

종근당은 경제적 어려움으로 영양 관리에 부담을 겪는 저소득층 및 미혼모 가정 아동들의 건강 관리를 위해 벨더웰 아이벨타민 1100박스를 월드쉐어에 전달했다.

월드쉐어는 경기와 강원, 경남, 대전, 전남 지역의 아동 지원 기관인 드림스타트를 통해 제품을 필요한 아동들에게 지원할 예정이다.

종근당 관계자는 "아이들은 미래 세대를 이끌어갈 소중한 존재"라며 "이번 지원이 취약계층 아동들의 영양 불균형 해소와 건강한 성장에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

장혜준 월드쉐어 국제사업부 수석은 "취약계층 아동들의 건강한 성장을 돕는 것은 지역사회가 함께 관심을 가져야 할 중요한 과제"라며 "앞으로도 기업 및 지역사회와 협력해 아동들에게 실질적으로 필요한 지원이 지속될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

벨더웰 아이벨타민은 어린이를 대상으로 개발된 약국 전용 비타민 제품이다. 비타민B군과 아연, 마그네슘, 셀레늄 등 미네랄 성분을 함유했으며, 유기농 채소혼합즙과 시럽, 과일 농축액 등을 활용해 어린이들이 섭취하기 쉽도록 설계됐다.

sykim@newspim.com