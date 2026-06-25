서울시교육청, 특수교육대상학생 2027 대입 설명회 개최

7개 대학 참여해 전형·교육과정 안내

권역별 설명회와 1대1 상담 진행

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 고등학교 특수교육대상학생과 학부모, 특수교사를 위한 '2027학년도 특수교육대상학생 진로·진학을 위한 대학 입학 설명회'를 연다고 25일 밝혔다.

이번 설명회는 특수교육대상학생에게 대학별 특수교육대상자 전형과 장애 특성화 대학 관련 입시 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 서울시교육청은 이를 통해 학부모의 정보 격차를 줄이고 학생들이 자신의 진로와 특성에 맞는 진학 방향을 찾을 수 있도록 지원한다는 계획이다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

설명회는 참석자들의 이동 편의를 고려해 서울 동부권과 서부권으로 나눠 두 차례 열린다. 동부권역 설명회는 6월 30일 오후 2시부터 6시까지 경기고등학교 화동관에서 진행된다. 서부권역 설명회는 7월 9일 같은 시간 관악고등학교 소강당에서 열린다. 두 설명회는 동일한 내용으로 운영된다.

이번 행사에는 장애학생 맞춤형 교육과정을 운영하는 7개 대학 관계자가 참여한다. 학위과정을 운영하는 강남대, 강동대 사회복지학과, 나사렛대 자립재활학부·충남재활고용학과, 안산대 에이블자립학과, 한경국립대 사회통합학부, 협성대 에이블아트·스포츠학과와 비학위과정인 호산나대학이 참여해 대학별 전형과 교육과정, 학생 지원 내용 등을 안내한다.

행사는 대학별 입학 설명회로 시작된다. 이후 오후 5시 20분부터는 대학별 1대1 개별 상담 부스가 운영된다. 참석자들은 대학 관계자와 직접 상담하며 학생의 장애 특성과 진로 희망에 맞는 진학 정보를 확인할 수 있다.

정근식 서울시교육감은 "이번 설명회는 권역별 운영을 통해 학부모와 교사가 보다 편리하게 참여하고 특수교육대상학생에게 적합한 대학과 과정을 구체적으로 살펴볼 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 서울시교육청은 장애학생 한 사람 한 사람의 특성과 진로 희망에 맞는 맞춤형 진학 지원 체계를 더욱 촘촘히 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com