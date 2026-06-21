서울시교육청, 2027 대입 수시 진학지원 본격 가동

설명회·동영상·자료집 연계 지원

수험생 2040명 1대1 상담 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 산하 서울교육연구정보원은 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 수험생과 학부모, 교사를 대상으로 한 맞춤형 진학지도 통합 지원 사업을 오는 7월부터 본격 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 수시전형이 복잡해지는 상황에서 학생과 학부모의 전형 이해를 돕고, 학교 현장의 진학지도 역량을 높이기 위해 마련됐다. 서울교육연구정보원은 수시 설명회와 진학지도 동영상, 자료집, 1대1 특별진학상담센터를 연계해 공교육 기반의 진학 지원 체계를 강화한다는 방침이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

먼저 '2027 대입 수시의 이해와 대비' 설명회가 다음 달 11일 오후 1시 30분 서울시교육청교육연수원에서 열린다. 설명회는 수시 전형 전반을 다루는 공통 강의와 대학별 분석 및 지원 전략을 제공하는 선택형 분반 강의로 구성된다.

특히 올해는 학생과 학부모의 관심 대학을 그룹별로 나눠 보다 세부적인 정보를 제공하는 맞춤형 분반 강의가 새롭게 운영된다. 강의는 대학진학지도지원단 소속 현직 교사들이 맡는다. 참가 신청은 오는 23일 오전 9시부터 공통가정통신문에 안내된 QR코드를 통해 선착순으로 진행되며, 모집 인원은 1000명이다.

고3 담임교사의 상담 역량 강화를 위한 교사용 진학지도 동영상도 제작·보급된다. 동영상은 계열별 지원 전략 7종, 전형별 지원 전략 2종, 대학별 지원 전략 2종, 쎈(SEN)진학 수시 진학상담 프로그램 사용법 1종 등 총 12종으로 구성됐다. 해당 영상은 다음 달 10일부터 서울진로진학정보센터 누리집과 유튜브 '서울교육 쌤TV'에 순차적으로 공개된다.

수시모집 대비 진학지도 자료집도 함께 발간된다. 자료집은 수시 진학지도 길잡이와 대학별 전형 요강 및 입시 결과 분석 자료 등 총 4종으로 구성된다. 책자는 서울 관내 고등학교에 배부되며, 수험생과 학부모도 활용할 수 있도록 다음 달 15일부터 서울진로진학정보센터 누리집에 탑재된다.

수시 지원 전략을 개별적으로 점검할 수 있는 1대1 특별진학상담센터도 운영된다. 상담센터는 다음 달 29일부터 8월 1일까지 나흘간 서울시교육청 잠실학생체육관에서 열린다. 서울 관내 고교 수험생과 학부모 2040명을 대상으로 현직 대학진학지도지원단 교사들이 맞춤형 상담을 제공한다.

상담 신청은 다음 달 13일 대입상담예약 누리집에서 온라인 선착순으로 받는다. 기회균형전형 지원 수험생은 오전 10시부터, 일반전형 지원자는 오후 2시부터 신청할 수 있다. 기회균형전형 상담은 100명, 일반전형 상담은 1940명 규모로 운영된다.

서울교육연구정보원은 2027학년도 대입이 2015 개정 교육과정 체제의 마지막 입시인 만큼 수험생과 학부모의 관심이 클 것으로 보고 있다. 이에 따라 온·오프라인 자료 제공과 대면 상담을 결합해 수시 지원 과정에서 필요한 실질적인 정보를 제공한다는 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "공교육 중심의 신뢰도 높은 진학지도를 통해 불필요한 사교육 부담을 획기적으로 줄여나가겠다"며 "수시 설명회부터 동영상, 자료집, 특별상담센터로 이어지는 촘촘한 지원 체계를 지속적으로 강화해 서울의 모든 수험생이 안정적으로 대입을 준비하고 미래를 설계할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com