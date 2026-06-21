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서울시교육청, 2027 대입 수시 진학지원 본격 가동

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  • 서울교육연구정보원이 21일 7월부터 2027학년도 수시 맞춤형 진학지도 통합 지원을 추진한다고 밝혔다
  • 7월부터 수시 설명회·동영상·자료집·1대1 상담센터를 연계해 공교육 기반 수시 진학 지원 체계를 강화한다
  • 서울시교육청은 촘촘한 온·오프라인 지원으로 수험생·학부모 사교육 부담을 줄이고 안정적인 대입 준비를 돕겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

설명회·동영상·자료집 연계 지원
수험생 2040명 1대1 상담 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 산하 서울교육연구정보원은 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 수험생과 학부모, 교사를 대상으로 한 맞춤형 진학지도 통합 지원 사업을 오는 7월부터 본격 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 수시전형이 복잡해지는 상황에서 학생과 학부모의 전형 이해를 돕고, 학교 현장의 진학지도 역량을 높이기 위해 마련됐다. 서울교육연구정보원은 수시 설명회와 진학지도 동영상, 자료집, 1대1 특별진학상담센터를 연계해 공교육 기반의 진학 지원 체계를 강화한다는 방침이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

먼저 '2027 대입 수시의 이해와 대비' 설명회가 다음 달 11일 오후 1시 30분 서울시교육청교육연수원에서 열린다. 설명회는 수시 전형 전반을 다루는 공통 강의와 대학별 분석 및 지원 전략을 제공하는 선택형 분반 강의로 구성된다.

특히 올해는 학생과 학부모의 관심 대학을 그룹별로 나눠 보다 세부적인 정보를 제공하는 맞춤형 분반 강의가 새롭게 운영된다. 강의는 대학진학지도지원단 소속 현직 교사들이 맡는다. 참가 신청은 오는 23일 오전 9시부터 공통가정통신문에 안내된 QR코드를 통해 선착순으로 진행되며, 모집 인원은 1000명이다.

고3 담임교사의 상담 역량 강화를 위한 교사용 진학지도 동영상도 제작·보급된다. 동영상은 계열별 지원 전략 7종, 전형별 지원 전략 2종, 대학별 지원 전략 2종, 쎈(SEN)진학 수시 진학상담 프로그램 사용법 1종 등 총 12종으로 구성됐다. 해당 영상은 다음 달 10일부터 서울진로진학정보센터 누리집과 유튜브 '서울교육 쌤TV'에 순차적으로 공개된다.

수시모집 대비 진학지도 자료집도 함께 발간된다. 자료집은 수시 진학지도 길잡이와 대학별 전형 요강 및 입시 결과 분석 자료 등 총 4종으로 구성된다. 책자는 서울 관내 고등학교에 배부되며, 수험생과 학부모도 활용할 수 있도록 다음 달 15일부터 서울진로진학정보센터 누리집에 탑재된다.

수시 지원 전략을 개별적으로 점검할 수 있는 1대1 특별진학상담센터도 운영된다. 상담센터는 다음 달 29일부터 8월 1일까지 나흘간 서울시교육청 잠실학생체육관에서 열린다. 서울 관내 고교 수험생과 학부모 2040명을 대상으로 현직 대학진학지도지원단 교사들이 맞춤형 상담을 제공한다.

상담 신청은 다음 달 13일 대입상담예약 누리집에서 온라인 선착순으로 받는다. 기회균형전형 지원 수험생은 오전 10시부터, 일반전형 지원자는 오후 2시부터 신청할 수 있다. 기회균형전형 상담은 100명, 일반전형 상담은 1940명 규모로 운영된다.

서울교육연구정보원은 2027학년도 대입이 2015 개정 교육과정 체제의 마지막 입시인 만큼 수험생과 학부모의 관심이 클 것으로 보고 있다. 이에 따라 온·오프라인 자료 제공과 대면 상담을 결합해 수시 지원 과정에서 필요한 실질적인 정보를 제공한다는 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "공교육 중심의 신뢰도 높은 진학지도를 통해 불필요한 사교육 부담을 획기적으로 줄여나가겠다"며 "수시 설명회부터 동영상, 자료집, 특별상담센터로 이어지는 촘촘한 지원 체계를 지속적으로 강화해 서울의 모든 수험생이 안정적으로 대입을 준비하고 미래를 설계할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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