국민연금도 리밸런싱 추정..."6월 매도량 77%, 최근 1주일 팔았다"

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4월부터 커진 매도 규모…두 달 연속 2조원대 순매도

삼성전자·현대차 팔고 금융·지주주 담아

SK스퀘어·현대차 순매도로 전환…포트폴리오 재편

최대 60조원 매도설에 "매물 폭탄 가능성 제한적"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국민연금의 국내주식 리밸런싱 재개가 임박하면서 연기금 순매도 규모가 확대되는 모습이다. 최근 일주일 동안 유가증권시장에서 1조5638억원을 순매도했고, 이달 전체 순매도의 77%가 해당 기간에 집중됐다. 시장에서는 7월 리밸런싱 재개를 앞두고 국민연금이 선제적인 비중 조정에 나선 것이라는 분석이 나온다.

25일 한국거래소에 따르면 연기금은 올해 들어 1월 1조7526억원, 2월 9239억원, 3월 3898억원, 4월 1조2623억원, 5월 2조382억원, 6월(1~23일) 2조292억원을 각각 순매도했다. 연초 이후 누적 순매도 규모는 8조3960억원에 달한다.

연기금 순매도 규모는 1월 이후 2·3월 감소세를 보였지만 4월 들어 다시 확대되기 시작했다. 5월과 6월에는 두 달 연속 2조원대 순매도를 기록했으며, 최근 일주일에 매도 물량이 집중되면서 7월 리밸런싱을 앞둔 수급 변화가 뚜렷해지는 모습이다.

◆ 삼성전자·SK하이닉스 덜고 금융·지주주 담고…종목 교체도 진행

국민연금 수급을 살펴보면 단순한 매도보다 포트폴리오 재편 성격이 강하게 나타난다.

최근 일주일(6월16~23일) 순매도 상위 종목은 삼성전자 2981억원, SK하이닉스 2744억원, 현대차 1259억원, 미래에셋증권 1179억원, POSCO홀딩스 852억원 순이다. 반면 삼성생명 607억원, SK 542억원, 효성중공업 411억원, 삼성물산 387억원 등은 순매수 상위권에 이름을 올렸다.

[AI 일러스트=이나영 기자]

6월 누적 기준으로는 SK스퀘어 5268억원, 삼성전기 5125억원, 미래에셋증권 2605억원, 현대차 2138억원, LG이노텍 1976억원 등이 순매도 상위 종목으로 집계됐다. 반면 SK하이닉스 3965억원, NAVER 3870억원, 신한지주 1191억원, 삼성생명 1085억원 등은 순매수 상위권에 올랐다.

특히 종목 간 교체도 두드러진다. SK스퀘어는 5월 2172억원 순매수에서 6월 5268억원 순매도로 전환됐고, 현대차 역시 2209억원 순매수에서 2138억원 순매도로 방향을 바꿨다. 반면 SK하이닉스는 5월 7484억원 순매도에서 6월 3965억원 순매수로 돌아섰다.

이경민 대신증권 연구원은 "최근 순매도는 상사·자본재, IT하드웨어, 증권, 자동차 업종을 중심으로 진행되고 있다"고 설명했다. 실제 SK스퀘어, 삼성전기, 미래에셋증권, 현대차, LG이노텍 등이 순매도 상위권에 이름을 올리며 업종별 비중 조정이 나타나고 있다.

반면 삼성생명, 삼성물산, SK, 신한지주 등 금융·지주주는 순매수 상위권에 올랐다. 최근 상법 개정과 기업들의 주주환원 확대 기대가 커지면서 금융·지주주를 중심으로 수급이 유입되는 흐름이 반영된 것으로 분석된다.

◆ 목표 비중 높였지만…남은 리밸런싱 부담

국민연금은 지난해 국내 증시 충격을 완화하기 위해 국내주식 리밸런싱을 한시적으로 유예해왔다. 이후 지난 5월 기금운용위원회는 국내주식 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 상향 조정했다.

당시 시장에서는 목표 비중 상향으로 리밸런싱 부담이 상당 부분 완화될 것으로 예상했다. 그러나 최근까지 이어진 증시 상승 과정에서 국내주식 비중이 다시 목표 수준을 웃돌았을 수 있다는 분석이 나온다.

이경민 대신증권 연구원은 지난 19일 기준 국민연금 포트폴리오 내 국내주식 비중을 31.4% 수준으로 추산했다. 목표 비중 상향에도 국내주식 비중이 허용 범위를 상당폭 웃돌았을 가능성이 있다는 의미다.

변준호 IBK투자증권 연구원은 "국민연금의 자산배분 리밸런싱 유예는 이달 말 종료된다"며 "7월부터 상대적으로 비중이 커진 국내주식을 중심으로 조정이 이뤄질 가능성이 높다"고 전망했다. 이어 "최근 증시 변동성 확대로 일부 부담은 완화됐을 수 있지만 국내주식 비중이 목표 수준을 웃돌았을 가능성이 높은 만큼 리밸런싱 과정에서 매도 물량이 출회될 수 있다"고 진단했다.

시장에서는 국민연금이 국내주식 비중을 정상화하는 과정에서 최대 50조~60조원 규모의 매도 물량이 나올 수 있다는 관측도 제기된다. 다만 증권가에서는 과거처럼 단기간에 대규모 물량이 쏟아지는 '매물 폭탄' 가능성은 크지 않다고 보고 있다.

김성주 국민연금공단 이사장은 최근 기자간담회에서 "구체적으로 언제, 얼마나, 어떻게 팔지는 철저히 비공개"라며 "시장에 주는 충격을 최소화한다는 원칙 아래 국내 증시 여건과 시장 상황을 종합적으로 고려해 판단하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com