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2026.06.24 (수)
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'빚투'에 늘어나는 가계부채, 관리 목표 무력화에 금융당국 '골머리'

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 24일 빚투 확산 속 가계부채 급증을 확인했다
  • 신용대출·마이너스통장 용처 규제는 현실적으로 통제가 어려운 상황이다
  • 은행권은 대출 셧다운으로 신용·주담대 한도를 축소하며 하반기 문턱을 높이고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5대은행, 5월까지 기타대출 잔액 1조1583억원 늘어
"매주 점검회의, 사실상 컨트롤 방법 없다"
은행들, 신용대출 한도 축소·심사 강화 등 대출 억제 나서

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 빚을 내 투자하는 이른바 '빚투'(빚내서 투자)가 금융권의 뇌관으로 떠오르고 있다.

금융당국이 가계부채 관리 강화를 위해 시중은행을 강하게 압박하고 있음에도 '빚투' 수요를 동반한 신용대출과 주택담보대출이 동시에 급증하면서 관리 목표치가 사실상 무력화되는 모습이 나타나고 있다.

금융당국의 압박으로 하반기 은행권의 대출 문턱이 더 높아질 가능성이 큰 가운데, 당국은 뚜렷한 묘수를 찾지 못하고 있는 상황이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.06.24 dedanhi@newspim.com

5대 은행, 관리 목표치 일제히 초과… '통제 불능' 가계부채

국회 정무위원회 소속 이양수 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행은 올해 5월까지 금융당국과 협의했던 기타대출(신용대출 등) 관리 목표치를 모두 넘어선 것으로 확인됐다.

구체적인 데이터는 심각성을 그대로 보여준다. 전체 은행권은 기타대출 목표치가 4380억원이었으나 실제 증감액은 6287억원으로 143.5%의 달성률을 기록했다. 개별 은행별 상황은 더욱 극명하다.

농협은행은 기타대출 목표치 -6243억원 대비 실제 증감액은 -3757억원이었으며, 신한은행은 -242억원을 크게 상회하는 1696억 원의 증가세를 보였다. 우리은행은 목표치 1216억원 대비 5632억원이 늘어나 463%라는 비정상적인 달성률을 나타냈고, 하나은행 역시 목표치 -364억원을 한참 벗어나 1725억원이 증가했다.

결과적으로 5대 은행의 신용대출 잔액은 4월 말과 비교해 두 달도 채 되지 않아 4조원 가까이 불어났으며, 이는 당국의 관리 지침이 사실상 유명무실해졌음을 시사한다.

금융당국의 고민… "마통은 컨트롤 불가능, 돈에는 꼬리표가 없다"

금융위원회 등 당국은 이러한 상황을 인지하고 매주 금융권과 함께 점검회의를 열어 이행 현황을 체크하고 있지만, 현장에서는 '현실적인 대안이 없다'는 토로가 나온다.

금융위원회 핵심 관계자는 "현재는 은행들이 자체적으로 신용대출 한도를 줄이는 등의 자율 규제에 맡겨놓은 상황"이라며 "매주 점검회의를 열고 있지만, 이미 개설된 마이너스 통장(마통)은 사실상 컨트롤할 수 있는 방법이 없다"고 고충을 털어놨다.

가장 큰 난관은 '용처 규제'의 실효성이다. 대출자가 생활비 명목으로 신용대출을 받은 뒤 이를 주식 투자에 활용하는 경우, 금융사가 이를 실시간으로 감시하거나 증빙을 요구하는 것은 구조적으로 불가능에 가깝다.

금융위 관계자는 "돈에는 꼬리표가 없는데, 신용대출 심사 시 모든 돈의 용처를 증빙하라고 요구하는 것은 현실적으로 어렵다"며 "대출 목적 외 유용을 막기 위한 강제적인 수단이 마땅치 않다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.06.24 dedanhi@newspim.com

◆ 은행권, '대출 셧다운' 급한 불 끄기 돌입

금융당국의 압박과 목표치 초과라는 이중고를 겪고 있는 시중은행들은 결국 다시 대출 문턱을 대폭 높이는 '대출 셧다운' 전략으로 대응하고 있다.

우리은행은 오는 26일부터 개인 신용대출 한도를 최대 1억원 수준으로 제한하고, 마이너스통장 한도도 5000만원으로 축소할 예정이다. 7월 중에는 기대출 취급건의 연장, 재약정 시에도 한도대출의 사용률에 따른 내입을 진행한다. 사용률 10%미만 시에는 10% 감액하고, 5% 미만의 경우 20% 감액할 계획이다.

KB국민은행은 모기지신용보험(MCI)과 모기지신용보증(MCG) 가입을 제한해 주택담보대출 한도를 줄이고, 타행 대환대출 취급도 제한하기로 했다. 신용대출 1억원, 마이너스 통장 5000만원 제한도 포함된다.

하나은행 역시 신용대출 1억원, 마이너스통장 5000만원 제한을 시행 중이고, NH농협은행은 신용대출 한도 1억원 제한, 마이너스통장의 경우 최대한도 1억원 제한 및 연소득의 2분의 1을 최대한도로 제한하고 있다.

신한은행은 대면·비대면 신용대출 합산 일별 접수량이 내부 관리 기준을 초과하는 경우 비대면 신용대출 신청을 제한한다. 또한 약정금액 3000만원을 초과하는 가계 신용대출 중 한도대출(마이너스통장)에 대해서는 약정기간 및 만기 직전 3개월 기준 한도사용률이 10% 미만인 계좌를 대상으로 만기 연기 시 최대 20%까지 한도를 감액한다. 

금융당국은 현재 신용대출 문제에 대해 주택 시장과의 '절연'을 우선 목표로 삼고 있어, 주식 투자 목적의 신용대출에 대한 별도의 추가 대책은 아직 고려하지 않고 있다. 명확한 정책적 대안이 없는 상황에서 은행권의 대출 옥죄기는 더 거세질 것으로 보여 하반기 신용대출의 허들은 더 높아질 가능성이 크다. 

dedanhi@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
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심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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