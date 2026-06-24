동국제강, 형강 누적 생산 2500만톤 달성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1997년 포항공장 가동 29년 만에 성과

고부가 신제품 '디-메가빔' 생산도 안정화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국제강이 형강 누적 생산량 2500만톤을 달성했다.

동국제강은 지난 23일 포항공장에서 최삼영 대표이사와 70여명이 참석한 가운데 '형강 누적 생산 2500만톤 달성 및 디-메가빔(D-Mega Beam) 생산 안정화 기념식'을 가졌다고 24일 밝혔다.

형강은 단면 형상을 가진 철강재로 교량과 건물 등 건축물의 뼈대에 사용된다. 1997년 12월 포항공장이 첫 가동한 이래 29년 만에 이룬 성과다.

2500만톤은 표준 H형강(300mm×300mm) 기준으로 지구를 6바퀴 반 감을 수 있는 길이에 해당한다.

동국제강은 이번 기념식에서 고부가 신제품 '디-메가빔' 생산 체계 안정화도 함께 축하했다. 디-메가빔은 후판을 용접한 형강으로 맞춤 제작과 대형 생산이 특징이다. 지난해 초 첫 생산을 시작한 이 제품은 AI데이터센터, 플랜트, 물류센터 등 대형 인프라 프로젝트 증가에 따라 판매가 늘고 있다. 회사는 지난 1년간 용접부 각도 조정 등 정밀 연구를 통해 월 생산 한계치를 뛰어넘어 생산 체계를 안정화했다.

포항공장은 단일 공장에서 H형강, 일반형강, 용접형강, 철근을 모두 공급할 수 있는 국내 유일한 공장이다.

지난 23일 동국제강 포항공장 형강 누적 생산 2500만톤 기념 행사에서 최삼영 동국제강 대표가 축사를 하고 있다 [사진=동국제강]

최삼영 대표는 "고객이 요구하는 다양한 제품을 생산하고 판매하는 데 여러분들이 쏟아부은 고민과 노력의 결과"라며 "점차 고도화되는 시장 속에서 동국만이 가진 협업의 저력으로 미래 시장을 주도해 가자"고 말했다.

y2kid@newspim.com