동국제강 스틸샵, 신용보증기금과 '페이원 보증' 도입

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페이원 보증 도입으로 당일 보증서 발급 가능

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국제강의 철강 전자상거래 플랫폼 '스틸샵'이 신용보증기금의 '페이원 보증' 결제를 도입했다고 11일 밝혔다. 이로써 현금·카드 거래에 이어 외상거래가 가능해졌다.

페이원 보증은 전자상거래 담보용 보증 상품이다. 스틸샵은 소량·다회 구매 특성을 보이는 철강 전자상거래 이용자들의 편의를 높이기 위해 외상거래 방식을 도입했다.

동국제강 스틸샵 로고 [사진=동국제강]

신용보증기금과 연계해 보증 신청부터 발급, 한도 관리까지 전 과정을 플랫폼 내에서 처리한다. 보증서는 당일 발급이 가능하다. 기업당 10억원 이내 한도로 운영되며, 최종 산출 보증료에서 0.3%포인트 차감 혜택이 적용된다.

고객사는 복잡한 금융 절차 없이 외상거래를 이용할 수 있다. 철강재 주문부터 수령까지의 시간이 단축되고 현금 흐름이 개선될 수 있다.

스틸샵은 2023년 철강업계 최초로 전용 카드 'KB국민 steelshop 기업카드'를 출시했다. 이 카드는 이용 금액의 0.5% 적립 혜택으로 현재 결제 비중이 35%에 달한다. 올해는 항공 마일리지 적립이 가능한 제휴카드도 추가됐다.

y2kid@newspim.com