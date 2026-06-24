화성시, 7월 1일부터 기저귀·조제분유 지원사업 지원 대상 완화

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장애인 가구와 다자녀 가구 기준중위소득 80% 이하에서 100% 이하까지 확대

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 다음 달 1일부터 저소득층 영아 양육 가구를 대상으로 추진하는 기저귀·조제분유 지원사업의 소득 기준을 완화해 지원 대상을 확대한다고 24일 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

지원 대상은 기초생활보장 수급가구와 차상위계층, 한부모가족 수급가구를 비롯해 장애인 가구와 다자녀(2인 이상) 가구 등이다.

그동안 장애인 가구와 다자녀 가구는 기준중위소득 80% 이하인 경우에만 지원받을 수 있었으나 오는 7월부터는 기준중위소득 100% 이하까지 지원 대상이 확대된다.

지원 금액은 기저귀 월 9만 원, 조제분유 월 11만 원이며 국민행복카드 바우처 포인트로 지급된다.

신청은 영아 출생 후 24개월이 되기 전까지 가능하며 관할 보건소나 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 복지로 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

곽매헌 만세구보건소장은 "이번 지원 대상 확대가 영아를 양육하는 가정의 경제적 부담을 덜고 보다 안정적인 양육 환경을 조성하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com