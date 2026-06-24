화성시, 7월 1일부터 기저귀·조제분유 지원사업 지원 대상 완화

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 24일 저소득층 영아 가구 기저귀·분유 지원 소득기준을 완화했다
- 장애인·다자녀 가구는 기준중위소득 100% 이하까지 월 기저귀9만원·분유11만원 국민행복카드로 지원한다
- 영아 출생 후 24개월 전까지 보건소·행정복지센터 또는 온라인으로 신청 가능하며 시는 양육비 부담 경감 효과를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 다음 달 1일부터 저소득층 영아 양육 가구를 대상으로 추진하는 기저귀·조제분유 지원사업의 소득 기준을 완화해 지원 대상을 확대한다고 24일 밝혔다.
지원 대상은 기초생활보장 수급가구와 차상위계층, 한부모가족 수급가구를 비롯해 장애인 가구와 다자녀(2인 이상) 가구 등이다.
그동안 장애인 가구와 다자녀 가구는 기준중위소득 80% 이하인 경우에만 지원받을 수 있었으나 오는 7월부터는 기준중위소득 100% 이하까지 지원 대상이 확대된다.
지원 금액은 기저귀 월 9만 원, 조제분유 월 11만 원이며 국민행복카드 바우처 포인트로 지급된다.
신청은 영아 출생 후 24개월이 되기 전까지 가능하며 관할 보건소나 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 복지로 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.
곽매헌 만세구보건소장은 "이번 지원 대상 확대가 영아를 양육하는 가정의 경제적 부담을 덜고 보다 안정적인 양육 환경을 조성하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com