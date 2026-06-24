NH농협카드, 개인정보 보호 실천 행보…외부 전문가 초청 강연

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 지난 23일 서울 종로구 본사에서 임직원의 보안 인식 제고와 개인신용정보 보호 역량 강화를 위해 외부 전문가 초청 강연을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 강연은 NH농협카드가 지난 2월 선포한 '사업체질 개선 및 고객 정보보호 의식 제고를 위한 실천 결의'의 후속 조치로 마련됐다. NH농협카드는 매년 3월과 6월, 9월을 '정보보호의 달'로 지정해 전사적인 정보보호 활동을 운영하고 있으며 이번 강연은 지난 3월에 이은 두 번째 프로그램이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 지난 23일 서울 종로구 본사에서 임직원의 보안 인식 제고와 개인신용정보 보호 역량 강화를 위해 외부 전문가 초청 강연을 진행했다고 24일 밝혔다. [사진=NH농협카드] 2026.06.24 yunyun@newspim.com

강연에는 개인정보보호 규제자동화 솔루션 '캐치시큐' 운영사인 오내피플의 조아영 대표가 강사로 나섰다. 조 대표는 한국인터넷진흥원(KISA) 개인정보보호 전문강사를 거쳐 현재 한양대학교 데이터프라이버시 디자인 겸임교수로 활동하고 있다.

이날 강연은 '실적과 규정 사이, 현업 실무자가 반드시 알아야 할 개인신용정보 리스크'를 주제로 진행됐다. 각 부서 선임 직원 80여 명이 참석한 가운데 실제 업무 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 침해 사례와 리스크 관리 방안 등이 공유됐다.

이정환 NH농협카드 사장은 "디지털 금융 환경이 고도화될수록 현업 실무자의 보안 감각이 회사의 경쟁력이 된다"며 "고객이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 현장 중심의 선제적 리스크 관리를 강화해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com