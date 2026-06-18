NH농협카드, 기안84와 'NH트래블리 체크카드' 한정판 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드가 웹툰 작가 기안84와 협업한 'NH트래블리 체크카드' 한정판 플레이트를 오는 17일 출시한다고 밝혔다.

이번 한정판 카드는 기안84가 디자인에 직접 참여해 특유의 일러스트를 카드 전면에 담아낸 것이 특징이다. NH농협카드는 독특한 디자인을 선호하는 MZ세대 고객층을 중심으로 발급 수요가 모일 것으로 전망하고 있다.

NH농협카드는 카드 출시를 기념해 오는 19일부터 내달 18일까지 서울 성수동에서 NH농협은행과 공동으로 'NH올원뱅크 팝업스토어'를 개최한다. 해당 공간은 카드 혜택 체험 구역과 유명 셰프의 디저트를 제공하는 카페 등으로 운영될 예정이다.

[사진=NH농협카드]

아울러 경품 행사도 함께 진행된다. 오는 17일부터 내달 16일까지 카드를 발급받고 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲백화점 상품권 ▲여행용품 세트 ▲모바일 쿠폰 등을 지급한다. 같은 기간 카드를 발급받은 이벤트 참여자 전원에게는 성수동 팝업스토어 카페 입장권과 함께 디저트 및 음료를 제공할 계획이다.

이번 한정판 플레이트는 총 3만장 선착순으로 발급될 예정이다.

NH농협카드 관계자는 "젊은 소비층과 작가의 팬덤을 겨냥해 이번 한정판 카드와 오프라인 행사를 기획했다"며 "향후에도 다양한 협업을 통해 차별화된 금융 서비스를 선보이겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com