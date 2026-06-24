부산시, '부산푸드필름페스타' 26일 개막…영화와 음식 조화 선보여

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17편 영화 상영과 음식 프로그램 운영

부대행사와 청년 공연 문화 경험 제공



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 영화와 음식을 결합한 부산푸드필름페스타가 오는 26일부터 사흘간 영화의전당 일대에서 열린다.

부산시는 '2026 부산푸드필름페스타(BFFF)'가 오는 26일부터 28일까지 사흘간 영화의전당과 수영강변 일대에서 개최된다고 24일 밝혔다.

2026 부산푸드필름페스타 포스터[사진=부산시] 2026.06.24

이번 행사는 부산시 후원으로 부산푸드필름페스타운영위원회와 영화의전당이 공동 주최·주관한다.

개막 행사인 '오프닝나이트'는 주요 프로그램 소개와 주제 공연, 개막작 상영으로 구성된다. 개막식은 선착순 1000명까지 무료 입장이 가능하며 26일 오후 7시 박상현 프로그래머와 요리연구가 홍신애의 진행으로 시작된다.

주제 공연에는 부산 청년 퓨전국악밴드 '날라리와 쟁이'가 참여해 태평소와 아쟁에 실용음악을 결합한 무대를 선보일 예정이다.

올해 영화제에서는 총 17편이 상영되며 개막작으로는 시칠리아 제과점의 마지막 순간을 다룬 '마지막 카놀리'가 선정됐다. 작품은 낯선 음식과 공간을 배경으로 가족과 이웃, 시간의 변화를 다룬다.

행사 기간에는 영화와 음식을 결합한 다양한 프로그램도 마련된다. 영화 상영 전 음식 이야기를 소개하는 '쿡!톡!', 미쉐린 가이드 선정 업체가 참여하는 '푸드테라스', 청년 셰프 팝업 형태의 '푸드존' 등이 운영된다.

수제맥주와 전통주 등을 즐길 수 있는 '치얼스 가든', 어린이 체험 프로그램 '푸드테라피', 플리마켓과 포트럭테이블 등 부대행사도 진행된다.

조유장 부산시 문화국장은 "10주년을 맞은 올해 부산푸드필름페스타가 다른 문화와 삶의 결을 맛보고 경험하는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com