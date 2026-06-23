전남 서남권 정치권 "3청사안 허울뿐 껍데기...행정 기능 난도질"

AI 핵심 요약beta
- 전남 서남권 정치권은 23일 전남도의회에서 전남·광주 통합특별시 3청사 운영안 재검토를 요구했다고 했다
- 이들은 주청사를 순천에 두고 무안을 시민주권 청사로 한정한 방안이 무안 행정 중심지 위상을 약화시키고 행정 비효율과 갈등을 초래한다고 했다
- 서남권 정치권은 통합특별시 주청사는 무안이 중심이 돼야 한다며 청사 분할안 철회와 서남권 주민과의 소통을 촉구했다고 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 서남권 정치권이 전남·광주 통합특별시 '3청사 운영안'에 반발하며 무안 중심 행정체계 유지를 요구했다.
전남 서남권 국회의원과 시장·군수, 지방의원 일동은 23일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전날 민형배 통합특별시장 당선인 인수위원회가 발표한 청사 운영 방침에 대해 "상생이라는 이름 아래 자행된 독단과 일방적 결정"이라며 재검토를 촉구했다.
이들은 과거 전남도청의 무안 남악 이전이 '동부권 산업, 서부권 행정'이라는 균형발전 원칙 아래 추진됐다는 점을 강조했다.
그러나 이번 방안은 주청사를 순천에 두고, 기획·조정과 정무 기능을 광주에 배치하는 대신 무안을 '시민주권 청사'로 제한해 기존 행정 중심지 위상을 약화시켰다고 주장했다.
또 '3청사 균형 운영'이 실제로는 기능 분산에 따른 행정 비효율과 예산 낭비를 초래할 수 있으며 동·서부권 갈등을 부추길 우려가 있다고 지적했다.
핵심 기능이 여러 지역으로 나뉠 경우 통합 시정의 컨트롤타워 역할이 약화될 수 있다는 것이다.
서남권 정치권은 "통합특별시 주청사는 역사성과 상생 원칙에 따라 무안이 중심이 돼야 한다"며 "청사 분할안을 즉각 철회하고 지역 간 갈등을 유발하는 행정을 중단해야 한다"고 밝혔다.
아울러 "진정한 균형발전은 낙후 지역을 배려하는 데서 출발한다"며 "서남권 주민과의 소통에 나서야 한다"고 요구했다.
ej7648@newspim.com