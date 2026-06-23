동아에스티, 연세대 디지털헬스연구원과 디지털헬스케어 개발 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 의료모델·디지털헬스 서비스 공동연구

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 최근 서울 서대문구 연세대학교 디지털헬스센터에서 연세대학교 디지털헬스연구원과 디지털헬스케어 서비스 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

협약식에는 정재훈 동아에스티 사장과 김현창 연세대학교 디지털헬스연구원 원장, 김경원 부원장, 임준석 연세의료원 디지털헬스실장, 정윤빈 디지털헬스전략센터장 등이 참석했다.

동아ST-연세대학교 디지털헬스연구원 디지털헬스케어 서비스 개발 업무협약 체결식에서 동아에스티 정재훈 사장(오른쪽)과 연세대학교 디지털헬스연구원 김현창 원장이 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=동아ST]

이번 협약은 디지털헬스케어 분야 공동 연구와 서비스 개발을 통해 국민 건강 증진과 의료 서비스 혁신에 기여하기 위해 마련됐다. 양 기관은 협약에 따라 의료 분야 인공지능(AI) 모델 개발과 AI 기반 데이터 활용 연구, 디지털헬스케어 서비스 개발 및 실증 분야에서 협력할 예정이다.

동아에스티는 웨어러블 심전도 원격 모니터링 플랫폼 '하이카디(HiCardi)', AI 망막 진단 솔루션 '닥터눈', 연속혈당측정기(CGM) 등 디지털헬스케어 사업 역량을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 디지털헬스케어 솔루션의 임상 실증과 디지털 바이오마커 연구, 국책 연구과제 공동 기획, 인력 및 학술 교류 등 다양한 분야에서 협력 기회를 발굴할 계획이다.

연세대학교 디지털헬스연구원은 디지털헬스 혁신을 통한 인류 건강 증진과 지속가능한 복지 실현을 목표로 디지털헬스케어 서비스의 연구·개발·검증·실용화 체계를 구축하고 있다. 아울러 초학제 융합 연구와 디지털헬스 전문인력 양성, 글로벌 헬스케어 협력 네트워크 구축, 의료현장의 디지털 서비스 수요 발굴 및 지원 등을 수행하고 있다.

특히 디지털 표현형과 디지털 바이오마커 연구 체계 구축, 의료 데이터의 임상적 가치 검증, 개인건강기록(PHR)과 병원정보시스템(HIS), 의료기기 및 디지털헬스 솔루션을 연계한 헬스케어 생태계 조성, AI 병원(AI Hospital) 선도모델 개발 등을 중점 추진하고 있다.

김현창 연세대학교 디지털헬스연구원 원장은 "동아에스티와 디지털헬스연구원이 디지털헬스 제품의 실증과 코호트 연구를 함께 추진하고 상호 신뢰를 바탕으로 협력 범위를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

정재훈 동아에스티 사장은 "연세대학교 디지털헬스연구원의 연구 역량과 동아에스티의 디지털헬스케어 사업 경험을 결합해 새로운 의료 서비스 개발에 나설 계획"이라며 "의료 현장에서 활용할 수 있는 혁신적인 디지털헬스케어 솔루션을 개발해 환자 중심 의료 서비스 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 동아에스티는 디지털헬스케어 사업을 미래 성장동력으로 육성하기 위해 디지털헬스케어사업실을 신설하고 중장기 투자를 확대하고 있다. 예방·진단·치료·관리 전 영역을 아우르는 디지털헬스케어 포트폴리오를 구축하고 있으며, 기존 치료제 사업과의 시너지를 바탕으로 의료 데이터 서비스까지 연계한 통합 의료 서비스 구현에 나서고 있다.

sykim@newspim.com