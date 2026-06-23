자본시장 'AI 대전환' 시동…결제주기 단축 로드맵 10월 나온다

애프터마켓 신설로 거래시간 확대

2027년 프리마켓 도입 계획 발표

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융당국이 글로벌 스탠다드에 발맞춰 자본시장 인프라 혁신에 나선다. 현재 주식을 팔면 이틀 만에 결제 대금이 들어오던 시스템을 단축해 주식 거래 결제주기를 'T+1(거래일+1일)'로 줄인다.

금융위원회는 23일 금융위원회 대회의실에서 권대영 부위원장 주재로 '자본시장 인프라 혁신점검회의'를 열고, 거래 결제 시스템의 효율화와 인공지능 기반의 디지털 대전환을 본격적으로 추진하겠다고 밝혔다.

권대영 금융위원회 부위원장 [사진=뉴스핌DB]

◆'T+1 결제' 등 글로벌 인프라 설계 착수

금융당국은 자본시장의 효율성을 높이기 위해 결제주기 단축을 핵심 개혁 과제로 설정했다. 금융당국은 거래와 결제 사이의 리스크를 줄이고 대기 자금(유동성)을 효율적으로 활용하기 위해 'T+1(거래일+1일)' 결제 도입을 추진한다. 당국은 올해 10월까지 구체적인 로드맵을 마련해 정책 추진의 예측 가능성을 높일 방침이다.

이와 함께 한국거래소는 오는 9월 14일 오후 16시~20시까지 진행되는 애프터마켓을 신설하며, 2027년 말까지 프리마켓을 도입하는 등 단계적으로 거래 시간을 확대해 투자자의 접근성을 대폭 개선할 예정이다.

예탁결제원은 올해 말까지 비상장주식 및 조각투자 장외거래를 위한 청산결제 인프라를 구축한다. 이는 독립된 환경에서 T+1일 이내 결제 시스템을 미리 시험하는 '결제 혁신의 출발점'이 될 전망이다.

◆AI 디지털 대전환…시장감시부터 자산관리까지

정부는 자본시장 전반에 AI를 접목해 기술 우위를 확보하겠다는 계획도 밝혔다. 한국거래소는 AI 기술을 통해 지능화된 불공정 거래 징후를 실시간으로 포착하고, 기존 인력 체계로 대응하기 어려웠던 이상 거래를 보다 효과적으로 차단할 예정이다.

금융투자업계는 초개인화된 자산관리 서비스를 제공하는 'AI 에이전트' 도입을 준비한다. 당국은 AI 도입을 저해하는 제도적 걸림돌을 발굴해 속도감 있게 개선하고, 우수 사례를 공유해 업계 전반의 혁신을 독려할 방침이다.

◆"안정성 없는 혁신은 사상누각", 리스크 대응 강화

권대영 부위원장은 이날 모두 발언에서 혁신 과정에서의 시스템 안정성과 투자자 보호를 최우선 가치로 내세웠다.

권 부위원장은 금융위와 유관기관, 업권별 IT 부서가 '하나의 팀'으로 움직이며 시장 구조 변화에 따른 새로운 위험 요인을 선제적으로 점검하겠다고 밝혔다. 이와 함께 AI 확산에 따른 투자 쏠림 현상 등 잠재적 리스크에 대비해 투자자 보호 체계를 지속적으로 보완할 예정이다.

권 부위원장은 "변화가 실현되기 위해서는 기술적 제약 극복뿐만 아니라 사람들의 인식과 관행 개선 등 긴 호흡의 준비가 필요하다"며 "현안 과제부터 차근차근 다뤄나가며 미래 자본시장의 청사진을 그려 나가겠다"고 강조했다.

앞으로 정부와 유관기관은 '자본시장 인프라 혁신 점검회의'를 정례화 주요 과제의 추진 상황을 주기적으로 점검하고, 기관 간 시너지 효과를 창출하기 위한 연계 검토를 지속해 나갈 계획이다.

dedanhi@newspim.com