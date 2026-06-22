김영환 "충북도정 4년, 뜻깊고 귀중한 시간"…마지막 간부회의서 감사 인사

"오송 참사 아픔 속에서도 성과·혁신…충북발전 자산 될 것"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사가 임기 마지막 확대간부회의에서 지난 4년 도정에 대해 "참으로 뜻깊고 귀중한 시간이었다"고 평가하며 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다.

김 지사는 22일 확대간부회의를 주재한 자리에서 "충북도정을 인문학의 바탕 위에 세워야겠다는 생각을 품어왔다"며 "충북지사로서의 지난 4년은 제 인생에서도 의미 있는 시간이었다"고 덧붙였다.

22일 김영환 충북지사가 확대간부회의를 주재하고 있다. [사진=충북도] 2026.06.22 baek3413@newspim.com

이날 김 지사는 임기 중 겪은 주요 사건과 관련해 소회를 밝히며 오송 참사를 언급했다. 그는 "정권 교체 등 격동의 시간과 특히 예상치 못했던 오송 참사로 희생된 분들과 유가족의 고통은 도민과 공직자 모두에게 큰 아픔이었다"며 "이로 인해 도정 운영에도 어려움이 있었다"고 했다.

그러면서 "그럼에도 고통과 보람을 함께 나누며 묵묵히 도정을 지탱해 준 공무원들에게 진심으로 감사드린다"고 말했다.

김 지사는 이어 "어려움 속에서도 다양한 성과와 혁신 사례를 만들 수 있었던 것은 도민들의 가르침 덕분"이라며 "이 경험들은 앞으로 충북 발전의 큰 자산이 될 것"이라고 강조했다.

마지막으로 그는 중국 고사성어를 인용해 "진금은 불을 두려워하지 않는다(真金不怕火炼)"며 "우리가 한 일이 올바른 개혁과 혁신이었다면 어떤 시련 속에서도 그 가치는 빛날 것"이라고 말했다. 이어 "여러분과 함께 일할 수 있어 행복했고 앞으로도 나라를 위해 할 수 있는 일을 하며 인생을 마무리해 가겠다"고 했다.

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