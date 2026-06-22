마스턴운용, ULI와 미래 인재 포럼 개최

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서울시립대·KAIST 연합팀 등 프로젝트 발표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마스턴투자운용은 지난 19일 서울 강남구 교보타워 23층 드림홀에서 'Mastern x ULI 퓨처 리더스 포럼(Future Leaders Forum)'을 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 포럼은 마스턴투자운용과 글로벌 부동산 전문가 네트워크인 ULI(Urban Land Institute) Korea가 공동으로 열었다. 마스턴투자운용 사회공헌추진단 차원에서 기획된 행사로, 부동산 산업 전문가와 부동산·도시 분야에 관심을 가진 대학생들이 참석했다.

행사에는 ULI Korea 회장과 마스턴투자운용 사회공헌추진단 단장을 맡고 있는 박형석 마스턴투자운용 대표이사도 참석했다. 마스턴투자운용은 이번 행사를 부동산 산업 전문가와 차세대 인재 간 교류를 확대하기 위한 자리로 마련했다.

[사진=마스턴투자운용]

포럼에서는 ULI 아시아퍼시픽 하인즈 대학생 공모전(ULI Asia Pacific Hines Student Competition)에 참가한 한국 대학생 팀들의 프로젝트 발표가 진행됐다. 서울시립대학교·한국과학기술원(KAIST) 연합팀과 서울대학교 팀은 도시 개발 및 디자인 제안서를 발표했다.

발표 이후에는 업계와 학계 전문가들이 멘토로 참여해 각 프로젝트에 대한 실무적 조언과 발전 방향을 제시했다.

유명한 마스턴투자운용 R&S(Research&Strategy)실장 상무는 '2026년 하반기 오피스 시장 전망'을 주제로 강연했다. 유 실장은 글로벌 거시경제 흐름과 상업용 부동산 시장 동향을 짚고 향후 오피스 시장의 주요 변수와 전망을 설명했다. 학생들에게는 부동산 산업을 바라보는 실무적 시각과 진로 관련 조언도 전했다.

행사 마지막에는 업계 전문가와 대학생 참가자들이 교류하는 네트워킹 시간이 진행됐다. 참가자들은 산업 현장 경험과 진로 등에 대해 의견을 나눴다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "이번 포럼은 부동산 산업의 미래를 이끌 차세대 인재들이 자신의 아이디어를 발표하고 현업 전문가들과 직접 소통할 수 있도록 마련된 자리"라며 "앞으로도 글로벌 네트워크와 업계 전문성을 바탕으로 미래 세대와 지식을 나누고 산업의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 교류의 장을 확대해 나가겠다"고 말했다.

마스턴투자운용 사회공헌추진단은 부동산 운용업에서 축적한 전문성과 경험을 사회에 환원하기 위한 활동을 추진하고 있다. 부동산·도시 분야에 관심을 가진 청년들과의 교류를 확대하고, 산업 이해도를 높이기 위한 강연·멘토링 프로그램과 지식 공유 활동을 운영하고 있다.

dconnect@newspim.com