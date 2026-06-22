경북 22개 시·군 당선인 "'경북대전환' 힘 모았다"

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사와 22개 시군 당선인들이 22일 경북도청에서 민선9기 도정 비전과 정책을 공유했다.
- 경북도는 산업·공간·공동체·민생 4대 대전환과 대구경북 행정통합을 민선9기 핵심 기조로 제시했다.
- 당선인들은 대표 공약을 소개하고 경북 대전환과 재도약을 위해 도와 시군이 함께 나아가겠다고 다짐했다.
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이철우 지사 "경북 대전환 완성으로 대한민국 중심 재도약" 강조
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북지사와 경북도 22개 시·군 당선인들이 한자리에 모여 민선 9기 경북도정 비전과 정책을 공유했다. 22일 경북도청 화백당에서다.
이번 '민선 9기 시장·군수 당선인 정책 간담회'는 경북도가 인구 감소와 지역 경기침체 등 엄중한 경북의 현실 앞에서 도와 시·군이 힘을 합쳐 주민 모두가 잘 사는 경상북도 건설을 위한 뜻을 모으기 위해 마련했다.
이 자리에서 이철우 지사와 22개 시·군 당선인들은 '경북 대전환'의 비전과 정책을 공유하고 도와 시·군이 한마음으로 나아갈 것을 다짐했다.
또 이 지사와 22개 시·군 당선자들이 상견례와 함께 환담을 나눴다.
경북도는 민선 9기 도정 주요 방향 발표를 통해 '산업·공간·공동체·민생 4대 대전환'과 '대구경북 행정 통합'을 핵심 기조로 제시했다.
또 22개 시·군 당선인들은 민선 9기 대표 공약을 소개하고 도와 시·군이 경북의 미래를 향해 함께 나아갈 의지를 확인했다.
이철우 도지사는 인삿말을 통해 "2030년이 되면 '경북의 시대'가 올 것"이라며 "지난 8년간 변화의 씨앗을 뿌렸다면 이제는 경북 대전환을 완성해 대한민국의 중심으로 재도약해야 할 때"라고 강조했다.
nulcheon@newspim.com