티앤이코리아 등 5곳 코스닥 예심 신청

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영광·럭스코 흑자…5개사 모두 벤처기업 분류

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 15일부터 19일까지 티앤이코리아, 영광, 럭스코, 아이알큐더스, 이에스티 등 5개사의 코스닥 상장예비심사 신청서를 접수했다고 22일 밝혔다.



접수일별로는 지난 17일 티앤이코리아, 18일 영광, 19일 럭스코·아이알큐더스·이에스티의 신청서가 접수됐다.

5개사는 모두 벤처기업으로 분류됐다. 상장주선인은 티앤이코리아가 신한투자증권, 영광이 한국투자증권, 럭스코가 IBK투자증권, 아이알큐더스가 DB증권, 이에스티가 대신증권이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

티앤이코리아는 일반 목적용 기계 제조업체다. 주요 제품은 친환경 산업용 터보기계 등이다. 2025사업연도 연결 기준 매출액은 234억4800만원, 영업손실은 18억700만원, 순손실은 69억5300만원이다. 현재 자본금은 44억4300만원, 액면가는 500원이다.

영광은 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업체다. 주요 제품은 조선 기자재와 플랜트 기자재 등이다. 2025사업연도 매출액은 1131억3300만원, 영업이익은 122억9700만원, 순이익은 103억2800만원이다. 현재 자본금은 33억5800만원, 액면가는 500원이다.

럭스코는 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업체다. 주요 제품은 선박용·육상용 배전반 등이다. 2025사업연도 매출액은 679억7600만원, 영업이익은 61억7000만원, 순이익은 68억9300만원이다. 현재 자본금은 12억1000만원, 액면가는 100원이다.

아이알큐더스는 소프트웨어 개발 및 공급업체다. 주요 제품은 IR 컨설팅과 쿠도스웍스(kudos works) 등이다. 2025사업연도 매출액은 102억3100만원, 영업손실은 15억7100만원, 순손실은 9억8600만원이다. 현재 자본금은 21억원, 액면가는 500원이다.

이에스티는 특수 목적용 기계 제조업체다. 주요 제품은 디스플레이 및 반도체 공정용 정전척 등이다. 2025사업연도 연결 기준 매출액은 354억1800만원, 영업손실은 7000만원, 순이익은 19억5300만원이다. 현재 자본금은 58억2400만원, 액면가는 500원이다.

dconnect@newspim.com