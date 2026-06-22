엽떡도 가격 오른다…내년 7월부터 전 제품 약 7% 인상

AI 핵심 요약beta
- 핫시즈너가 22일 내년 7월부터 엽기떡볶이 등 전 제품 가격을 약 7% 인상한다고 밝혔다.
- 식·원자재·인건비·생산시설 확충·금융비용 상승으로 17년간 동결했던 소비자 판매가와 가맹 식자재 공급가 인상이 불가피해졌다고 했다.
- 이번 인상 후 최소 8년간 가격을 다시 동결하고 위생·청결과 안정적 제품 공급에 최선을 다하겠다고 밝혔다.
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식·원자재 가격 부담에 가격 인상 결정…가맹점 식자재 공급가도 동결 약속
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동대문엽기떡볶이가 내년 7월부터 전 제품 판매가를 약 7% 올린다. 식·원자재 가격 상승과 생산시설 확충, 유지보수 비용 증가 등을 이유로 들었다.
동대문엽기떡볶이 운영사 핫시즈너는 22일 홈페이지 공지를 통해 2027년 7월 1일부터 전 제품 판매가를 일괄 약 7% 인상한다고 밝혔다. 회사 측은 "최근 몇 년간 가파르게 상승한 식·원자재 가격으로 부득이하게 소비자분들께 송구스럽고 죄송한 말씀을 드리게 됐다"고 설명했다.
핫시즈너는 그동안 소비자 구매 접근성을 고려해 박리다매 전략으로 장기간 판매가 변동 없이 버텨왔으나, 내부 직원 보상과 생산시설 확충, 금융 비용 등으로 더 이상 감내하기 어려운 임계점을 넘었다고 밝혔다. 회사 측은 17년간 소비자 판매가와 가맹점 식자재 공급가를 동결해왔다고 설명했다.
현재 대표 메뉴인 엽기떡볶이 가격은 1만4000원이다. 7% 인상이 적용될 경우 엽기떡볶이는 약 1만5000원, 로제떡볶이와 마라떡볶이는 기존 1만6000원에서 1만7000원 수준으로 오를 전망이다. 마라로제떡볶이는 1만8000원에서 1만9000원 수준이 될 것으로 예상된다.
다만 핫시즈너는 이번 인상 이후 내부 효율을 극대화해 향후 최소 8년간 소비자 판매가와 가맹점 식자재 공급가를 동결하겠다고 밝혔다. 회사 측은 "책임 있는 외식기업으로 위생, 청결과 더불어 한결같은 제품 공급을 최우선 가치로 두고 고객 눈높이에 부합할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com