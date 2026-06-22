교보증권, KB금융 기초 월지급 ELB 공모

AI 핵심 요약beta
- 교보증권이 22일 KB금융 연계 ELB 1종을 25일까지 공모했다
- 이 상품은 3년 만기 원금지급형으로 매월 0.45% 수익을 목표로 하되 조건 미충족시 이자는 지급되지 않는다
- 예금자보호 비대상으로 중도상환 시 원금손실 가능성이 있으며 발행사 교보증권 신용등급은 AA-다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 KB금융 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 25일까지 공모한다고 22일 밝혔다.
이번에 공모하는 상품은 'ELB 436회'다. 만기 3년의 원금지급형 월지급식 상품으로 설계됐다.
해당 상품은 매월 수익 평가일에 기초자산의 월수익평가가격이 최초기준가격의 80% 이상이면 세전 월 0.45%의 수익을 지급한다. 연 환산 수익률은 세전 5.40%다. 다만 평가일 기준 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 미만으로 내려가면 해당 월의 수익은 지급되지 않는다.
조기상환 기회는 6개월마다 주어진다. 자동조기상환평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 90% 이상이면 원금을 지급하고 조기상환된다.
만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만으로 내려가도 원금은 지급된다. 다만 중도상환할 경우 원금손실이 발생할 수 있다.
최소 청약 금액은 100만원이다. 10만원 단위로 가입할 수 있다. 상품 관련 세부 내용은 교보증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에서 확인할 수 있다.
ELB는 예금자보호 대상이 아니다. 기초자산 가격 변동에 따라 약정 수익을 받지 못할 수 있고, 중도상환 요청 시 원금손실 가능성이 있다. 발행사 신용위험도 고려해야 한다. 교보증권의 신용등급은 한국기업평가 기준 AA- 등급이다. 기준일은 2026년 6월 22일이다.
dconnect@newspim.com