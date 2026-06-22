동양이엔피, 자사주 30만주 전량 소각

AI 핵심 요약beta
- 동양이엔피가 22일 자기주식 30만주 전량을 소각하기로 결정했다
- 회사는 전원공급장치 본사업 안정화와 전장사업 신성장동력 확보에 나선다
- 자사주 소각·추가 매입과 배당으로 주주환원을 강화해 주가와 주당가치를 높일 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 동양이엔피가 보유 중인 자기주식 30만주를 전량 소각하기로 결정했다고 22일 공시했다. 소각 규모는 발행주식 총수의 약 3%에 해당한다.
회사에 따르면 이번 조치는 주주가치 제고와 동반성장을 향한 경영진의 의지를 반영한 것이다. 동시에 정부의 기업 밸류업 정책 기조에 부응하는 선제적 실행 방안이다.
동양이엔피는 이번 주주환원 조치와 함께 중장기 기업가치 제고를 위한 세 가지 핵심 성장축을 제시했다. 첫째는 전원공급장치 및 전력변환 기술 사업의 효율성을 극대화해 안정적인 수익 기반을 확보하는 '본사업 안정화'다.
또한 최근 인수한 모티브링크의 전기차 전장 부품 개발 경험과 글로벌 고객 접점을 자사의 제조·품질 경쟁력과 결합해 제품 포트폴리오를 전장 부품과 고부가가치 전력변환 모듈 중심으로 전환하는 '전장사업 신성장동력 장착'이다. 셋째는 자사주 소각과 추가 매입을 통해 주가 안정과 주당가치를 제고하는 '주주환원 본격 실행'이다.
동양이엔피는 성장투자와 자본효율 개선, 안정적인 주주환원을 균형 있게 추진할 계획이다. 상장 이후 매년 배당을 실시해 왔으며, 주당 최소 300원의 정액배당 기조를 장기간 유지하고 있다.
회사 관계자는 "이번 자사주 전량 소각은 주주와 함께 동반성장하겠다는 경영진의 의지를 시장에 직접 증명한 것"이라며 "향후 모티브링크 인수 이후의 전장사업 진행 상황, 구체적인 자본배분 현황, 추가 자사주 매입 및 활용 방안 등을 관련 법령과 공시 기준에 따라 시장에 투명하게 안내할 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com