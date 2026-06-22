LG U+, MS 코파일럿 전사 도입 한 달 만에 이용률 80%

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 22일 MS 코파일럿 도입 한달 만에 임직원 이용률 80%를 넘겼다
- 임직원 1인당 평균 86회 AI로 업무를 처리했고 데이터 분류·보고서 작성 시간은 최대 90% 줄었다
- LG유플러스는 업무 유형별로 특화 AI를 추가 도입해 AI 기반 업무 환경을 확대할 계획이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 마이크로소프트(MS) 코파일럿을 전사 표준 업무 도구로 도입한 지 약 한 달 만에 임직원 이용률이 80%를 넘어섰다.
도입 이후 누적 프롬프트 수는 44만 건을 기록했으며 임직원 1인당 평균 약 86회의 업무를 인공지능(AI)을 통해 수행했다. 전체 사용자 중 약 63%는 하루 한 번 이상 AI를 활용하는 것으로 집계됐다.
LG유플러스는 코파일럿을 사내 전용 환경으로 구축하고 내부 업무 데이터를 연동했다. 외부 AI 서비스와 달리 보안 우려 없이 사내 데이터를 활용할 수 있고 임직원들의 질문을 업무 맥락 속에서 이해해 실제 업무에 바로 적용 가능한 응답을 제공한다.
실제 업무 방식에 변화가 나타났다. 데이터 분류 업무는 코파일럿 내 클로드 모델을 활용해 자동화되면서 관련 업무 시간이 약 90% 감소했다.
보고서 작성도 AI가 업무 맥락을 반영한 초안을 생성한 뒤 간단한 수정만으로 완성하는 수준까지 효율성이 높아졌다.
LG유플러스는 향후 업무 유형별로 최적화된 AI 환경을 구축할 계획이다. 개발 업무에는 코덱스와 클로드 코드, 서비스 기획에는 피그마와 클로드, 콘텐츠 생성에는 제미나이를 활용하는 등 특화 영역별로 최적의 AI를 지원할 예정이다.
황승연 LG유플러스 전략/AX 담당은 "도입 이후 비교적 짧은 기간 내 다양한 업무 영역에서 활용이 확인되고 있다"며 "앞으로도 AI 기반 업무 환경이 안정적으로 정착될 수 있도록 관련 체계를 지속적으로 보완해 나갈 것"이라고 말했다.
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