거창군, 통합돌봄 활동가 역량 강화 교육…돌봄 체계 강화 추진

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통합돌봄 수행과 대응 능력 중점

온봄지기 마을 돌봄 체계 지원

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 신규 돌봄 인력을 대상으로 통합돌봄 이해와 현장 대응 역량에 나섰다.

19일 거창군종합사회복지센터에서 열린 통합돌봄 교육[사진=거창군] 2026.06.19

군은 19일 거창군종합사회복지센터에서 경상남도, 경상남도사회서비스원과 함께 2026년 신규 돌봄활동가와 통합돌봄 서비스 제공기관 종사자 60여 명을 대상으로 통합돌봄 교육을 실시했다고 밝혔다.

교육은 3부로 나눠 진행했다. 1부에서는 통합돌봄 추진 배경과 경남형 통합돌봄 사업 추진체계를 설명하고 대상자 안부 확인, 돌봄 사각지대 연계, 일상 돌봄 수행 등 현장 업무에 필요한 기본 사항을 다뤘다.

2부에서는 노인과 장애인 등 이용자 특성에 맞는 소통 방법을 중심으로 문화 다양성 이해, 개인정보 보호 등 실무 지침을 공유했다.

3부에서는 응급·위험 상황 인지와 보고 기준, 상황 유형별 대처 방법을 교육해 돌봄 현장에서의 대응 능력을 점검하고 강화하는 데 초점을 맞췄다.

군은 지역 돌봄활동가를 '온봄지기'로 부르며 운영하고 있다. 온봄지기는 주민 안부 확인, 돌봄 사각지대 발굴과 연계 등을 통해 마을 단위 통합돌봄 체계를 현장에서 뒷받침하는 역할을 맡고 있다.

yun0114@newspim.com