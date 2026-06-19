변광용 거제시장, 서일준 의원 초청 정책소통간담회…국비 확보 협조 요청

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20개 현안 사업 지원 방안 집중 논의

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 지역 핵심 현안의 국비 반영을 위해 지역구 국회의원을 초청해 정책소통에 나섰다.

거제시는 19일 시청에서 지역구 국회의원인 서일준 의원을 초청해 주요 현안 사업 공유와 2027년도 국비 확보 전략을 논의하는 정책소통 간담회를 개최했다고 밝혔다.

변광용 경남 거제시장(오른쪽 두 번째)이 19일 시청에서 지역구 국회의원인 서일준 의원을 초청해 주요 현안 사업 공유와 2027년도 국비 확보 전략 논의를 위한 '정책소통 간담회'를 갖고 있다.[사진=거제시] 2026.06.19

간담회에서는 '함께 여는 동남권 중심 거제'를 기조로 총 20개 주요 현안 사업의 추진 필요성과 타당성을 검토하고 국회 차원의 지원 방안을 집중 논의했다.

이 가운데 거제~가덕도 신공항 철도 연결, 거제 기업혁신파크 조성사업, 한·아세안 국가정원 조성사업 등 지역의 신성장 동력을 겨냥한 대형 사업들이 주요 안건으로 다뤄졌다.

시는 2027년 어촌뉴딜3.0사업(어촌회복형) 공모, 국가 거점어항(지세포항) 조성사업 등 시민 생활과 지역 민생경제에 직결되는 해양·어촌 분야 사업의 공모 선정 필요성을 강조했다.

이를 위해 중앙부처 협의 단계부터 국회의원실과 긴밀히 공조해 공모 준비와 대응을 진행하기로 하고, 사전 협의와 정보 공유를 강화하는 데 뜻을 모았다.

변광용 시장은 "거제는 광역 교통망 확충과 신산업 거점 구축이라는 큰 전환의 기회 앞에 서 있다"며 "시 공직자가 사전 검토와 행정 준비를 마친 만큼 국회 차원의 적극적인 뒷받침이 더해지면 정부 예산 반영에 한층 힘이 실릴 것"이라고 말했다.

변 시장은 특히 주요 현안 사업들이 국비 지원을 통해 속도감 있게 추진될 수 있도록 서 의원의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

서 의원은 "거제시가 오랜 기간 준비해 온 현안 사업들이 중앙무대에서 반영될 수 있도록 정부 부처에 지역 요구를 적극 건의하겠다"며 "정부 예산 편성의 마지막 단계까지 거제시와 긴밀히 소통하고 협력해 국회 차원의 지원을 이어가겠다"고 전했다.

시는 이번 간담회 논의 내용을 토대로 예산안 편성부터 국회 심의 단계까지 국회의원실과 상시 소통 창구를 운영하며, 내년도 정부 예산안에 시 주요 사업이 반영되도록 대응에 나설 계획이다.

news2349@newspim.com