허홍 밀양시의장 "10대 의정도 책임 있는 의정활동 이어가야"

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밀양시의회, 19일 폐원식 개최로 4년 임기 마무리

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시의회가 제9대 의회의 임기를 마무리하는 폐원식을 열고 지난 4년간의 의정활동을 정리했다.

허홍 밀양시의회 의장이 19일 의회 본회의장에서 열린 제9대 밀양시의회 폐원식에서 폐원사를 하고 있다.[사진=밀양시의회] 2026.06.19

시의회는 19일 본회의장에서 허홍 의장을 비롯한 시의원, 의회사무국 직원, 밀양시장과 관계 공무원 등 70여 명이 참석한 가운데 제9대 의회 폐원식을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 시민의 대의기관으로서 수행해 온 지난 4년간의 의정활동을 되돌아보고 지역사회 발전과 시민 복리 증진을 위해 함께해 온 공무원의 노고를 격려하기 위해 마련했다.

폐원식에서는 의회와 집행부 간 협력 관계를 상징하는 기념패 전달도 이뤄졌다. 허홍 의장은 밀양시 발전을 위해 의정 활동에 협조해 온 안병구 밀양시장에게 공로패를 전달하며 그간 협력에 감사의 뜻을 전했다.

안 시장은 이에 화답하며 지역사회 발전과 시민을 위한 정책 추진에 함께 노력해 온 시의원들에게 감사패를 수여했다.

허홍 의장은 폐원사를 통해 "제9대 밀양시의회는 우리 모두의 가슴속에 오래도록 기억될 것"이라며 "향후 개원할 제10대 밀양시의회도 시민의 목소리에 귀 기울이며 책임 있는 의정활동을 이어나가야 할 것"이라고 당부했다.

news2349@newspim.com